شؤون فلسطينية

معتمرو قطاع غزة يغادرون القاهرة إلى السعودية لأداء مناسك العمرة

معتمرو قطاع غزة يغادرون القاهرة إلى السعودية لأداء مناسك العمرة
الديار الحجازية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن الرحلتين الأولى والثانية من معتمري قطاع غزة، غادرتا عبر مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، إلى المملكة العربية السعودية.

وأقلّت الرحلة الأولى 253 والثانية 255 معتمراً ومعتمرة، وكان في وداعهم سفير دولة فلسطين في مصر دياب اللوح، ومدير السلامة الجوية بالخطوط الفلسطينية، الكابتن أحمد غنيم، والمدير الإقليمي للخطوط بمصر حاتم أبو ريدة، إضافة إلى طاقم سفارة فلسطين، المعني بالإشراف على جميع مراحل مغادرتهم، وإزالة جميع العقبات التي تواجههم في المطار.

وقال السفير اللوح، إنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، تمكنا من استئناف تيسير رحلات العمرة لأبناء المحافظات الجنوبية، بعد انقطاع دام خمسة أعوام.

وشكر اللوح الحكومة المصرية على جهودها الكبيرة؛ لتمكين أبناء شعبنا في قطاع غزة من أداء العمرة.

وأشار إلى أن الرحلة الثالثة، ستغادر في وقت لاحق اليوم، بإجمالي يقدر بـ 855 معتمراً ومعتمرة، وسيستمر خروج أفواج المعتمرين من غزة، حتى شهر رمضان المبارك.

بدوره، قال مدير عام الخطوط الفلسطينية الكابتن عارف حمدان، إن إجراءات نقل معتمري قطاع غزة، تمت بسهولة، ويسر بالتنسيق الكامل مع سفارة فلسطين في القاهرة، ومع السلطات المصرية.

وأعرب في اتصال مع وكالة (وفا)، عن شكره للسلطات المصرية التي تعمل في مطار القاهرة، خاصة شركة مصر للطيران، وسلطة الطيران المدني، على توفيرهم كافة التسهيلات لسفر المعتمرين من المعبر إلى الصالة الموسمية المخصصة لسفر المعتمرين.

أخبار ذات صلة

أسرى فلسطين: 510 حالة اعتقال خلال فبراير

أسرى فلسطين: 510 حالة اعتقال خلال فبراير

آمال حمد تعلن عن برنامج فعاليات الثامن من آذار

آمال حمد تعلن عن برنامج فعاليات الثامن من آذار

عيسى: دمج القنصلية بالسفارة الأمريكية تمرير لـ (صفقة القرن)

عيسى: دمج القنصلية بالسفارة الأمريكية تمرير لـ (صفقة القرن)

الدفاع المدني يتعامل مع (22) حادث حريق وإنقاذ في أسبوع

الدفاع المدني يتعامل مع (22) حادث حريق وإنقاذ في أسبوع

&#34;الحياة الجديدة&#34; تصف &#34;غرينبلات&#34; بالمتوحد والمصاب بمتلازمة &#34;داون&#34;.. و&#34;فريدمان&#34; يُهاجمهم بقسوة

"الحياة الجديدة" تصف "غرينبلات" بالمتوحد والمصاب بمتلازمة "داون".. و"فريدمان" يُهاجمهم بقسوة

البطش: بُندقية المقاومة الفلسطينية ستحمي مسيرات العودة

البطش: بُندقية المقاومة الفلسطينية ستحمي مسيرات العودة

البردويل: الإفراج عن العناصر الأربعة بادرة &#34;حُسْن نية&#34; مصرية وجولة جديدة لإسماعيل هنية قريبًا

البردويل: الإفراج عن العناصر الأربعة بادرة "حُسْن نية" مصرية وجولة جديدة لإسماعيل هنية قريبًا

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين في مناطق متفرقة من القدس

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين في مناطق متفرقة من القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

ترامب ونتنياهو يجران المنطقة إلى الهاوية

شؤون فلسطينية

أسرى فلسطين: 510 حالة اعتقال خلال فبراير

أسرى فلسطين: 510 حالة اعتقال خلال فبراير

آمال حمد تعلن عن برنامج فعاليات الثامن من آذار

آمال حمد تعلن عن برنامج فعاليات الثامن من آذار

معتمرو قطاع غزة يغادرون القاهرة إلى السعودية لأداء مناسك العمرة

معتمرو قطاع غزة يغادرون القاهرة إلى السعودية لأداء مناسك العمرة

عيسى: دمج القنصلية بالسفارة الأمريكية تمرير لـ (صفقة القرن)

عيسى: دمج القنصلية بالسفارة الأمريكية تمرير لـ (صفقة القرن)

الدفاع المدني يتعامل مع (22) حادث حريق وإنقاذ في أسبوع

الدفاع المدني يتعامل مع (22) حادث حريق وإنقاذ في أسبوع

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين في مناطق متفرقة من القدس

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين في مناطق متفرقة من القدس

بحرية الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين شمال القطاع

بحرية الاحتلال تُطلق النار تجاه مراكب الصيادين شمال القطاع

فروانة: الاحتلال اعتقل (17) مواطناً من غزة خلال فبراير الماضي

فروانة: الاحتلال اعتقل (17) مواطناً من غزة خلال فبراير الماضي

منوعات

بعد كشف المستور عن فضائحه الجنسية.. BBC تمنع بث أغانى مايكل جاكسون

بعد كشف المستور عن فضائحه الجنسية.. BBC تمنع بث أغانى مايكل جاكسون

كندة علوش في أول جلسة تصوير مع ابنتها &#34;حياة&#34;

كندة علوش في أول جلسة تصوير مع ابنتها "حياة"

شاهد المتسابق الذي أبكي لجنة تحكيم Arabs Got Talent وأحمد حلمي يقبل رأسه

شاهد المتسابق الذي أبكي لجنة تحكيم Arabs Got Talent وأحمد حلمي يقبل رأسه

موقع بريطاني يكشف مؤامرة ملكية للتخلص من ميجان ميركل

موقع بريطاني يكشف مؤامرة ملكية للتخلص من ميجان ميركل

تسريب أول صورة فاضحة لرنا هويدي بعد إلقاء القبض عليها في قضية &#34;خالد يوسف&#34;

تسريب أول صورة فاضحة لرنا هويدي بعد إلقاء القبض عليها في قضية "خالد يوسف"

بعد ضجة إلحاده وعودته للإسلام.. شادي سرور بصحبة صديقته الشقراء

بعد ضجة إلحاده وعودته للإسلام.. شادي سرور بصحبة صديقته الشقراء

بسبب &#34;فيديوهات خالد يوسف&#34;.. بلاغ للنائب العام من غادة إبراهيم

بسبب "فيديوهات خالد يوسف".. بلاغ للنائب العام من غادة إبراهيم

&#34;الصبح تتوبي وبالليل تنحرفي&#34;.. هجوم &#34;شرس&#34; على سما المصري بسبب ما ارتدته

"الصبح تتوبي وبالليل تنحرفي".. هجوم "شرس" على سما المصري بسبب ما ارتدته

بعد 6 حلقات مثيرة للجدل.. توقف برنامج داوود الشريان

بعد 6 حلقات مثيرة للجدل.. توقف برنامج داوود الشريان

إيمان العاصي تنشر صورة بـ &#34;ميني جيب&#34;.. والجمهور: &#34;لبسك بقى أوفر&#34;

إيمان العاصي تنشر صورة بـ "ميني جيب".. والجمهور: "لبسك بقى أوفر"

عربي

الإمارات: طهران تُحرج نفسها بـ&#34;احتلال&#34; الجزر الثلاث

الإمارات: طهران تُحرج نفسها بـ"احتلال" الجزر الثلاث

الحوثيون يُعلنون تدمير مدرعة للجيش السعودي ومقتل وإصابة طاقمها

الحوثيون يُعلنون تدمير مدرعة للجيش السعودي ومقتل وإصابة طاقمها

مصر تنتهي من إنقاذ أهم موقع أثري في الإسكندرية

مصر تنتهي من إنقاذ أهم موقع أثري في الإسكندرية

السعودية توقف برنامج &#34;داود الشريان&#34;

السعودية توقف برنامج "داود الشريان"