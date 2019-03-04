معتمرو قطاع غزة يغادرون القاهرة إلى السعودية لأداء مناسك العمرة

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن الرحلتين الأولى والثانية من معتمري قطاع غزة، غادرتا عبر مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، إلى المملكة العربية السعودية.وأقلّت الرحلة الأولى 253 والثانية 255 معتمراً ومعتمرة، وكان في وداعهم سفير دولة فلسطين في مصر دياب اللوح، ومدير السلامة الجوية بالخطوط الفلسطينية، الكابتن أحمد غنيم، والمدير الإقليمي للخطوط بمصر حاتم أبو ريدة، إضافة إلى طاقم سفارة فلسطين، المعني بالإشراف على جميع مراحل مغادرتهم، وإزالة جميع العقبات التي تواجههم في المطار.وقال السفير اللوح، إنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، تمكنا من استئناف تيسير رحلات العمرة لأبناء المحافظات الجنوبية، بعد انقطاع دام خمسة أعوام.وشكر اللوح الحكومة المصرية على جهودها الكبيرة؛ لتمكين أبناء شعبنا في قطاع غزة من أداء العمرة.وأشار إلى أن الرحلة الثالثة، ستغادر في وقت لاحق اليوم، بإجمالي يقدر بـ 855 معتمراً ومعتمرة، وسيستمر خروج أفواج المعتمرين من غزة، حتى شهر رمضان المبارك.بدوره، قال مدير عام الخطوط الفلسطينية الكابتن عارف حمدان، إن إجراءات نقل معتمري قطاع غزة، تمت بسهولة، ويسر بالتنسيق الكامل مع سفارة فلسطين في القاهرة، ومع السلطات المصرية.وأعرب في اتصال مع وكالة (وفا)، عن شكره للسلطات المصرية التي تعمل في مطار القاهرة، خاصة شركة مصر للطيران، وسلطة الطيران المدني، على توفيرهم كافة التسهيلات لسفر المعتمرين من المعبر إلى الصالة الموسمية المخصصة لسفر المعتمرين.