شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يتعامل مع (22) حادث حريق وإنقاذ في أسبوع

الدفاع المدني يتعامل مع (22) حادث حريق وإنقاذ في أسبوع
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تعاملت طواقم الدفاع المدني، خلال يوم الأحد بتاريخ 3 آذار/ مارس 2019، حتى صباح الاثنين 4 آذار/ مارس 2019، مع  (22) حادثاً منها (8) حالات إطفاء وحوادث حرائق و(14) حالة تقديم مساعدة وحوادث إنقاذ في محافظات الضفة.

وأفاد الدفاع المدني، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن أبرز هذه الحوادث، كانت التعامل مع أربعة حوادث سير نتجت عن اصطدام مركبة بعامود كهرباء في بلدة السموع جنوب الخليل، وانقلاب مركبة شحن قرب بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، وانقلاب مركبة قرب مدخل بلدة علار شمال طولكرم، واصطدام مركبة بجسر حديدي جانب الطريق قرب بلدة بزاريا شرق طولكرم. 

وبين أن منها كذلك، فتح باب منزل عالق ببلدة بني نعيم شرق الخليل، وباب مصعد كهربائي بمدينة رام الله، وطمر بئر بعد انهياره في بلدة اليامون غرب جنين، واحتراق مركبة في بلدة عناتا شمال شرق القدس، واحتراق مركبة في قرية عين سينيا شمال رام الله والبيرة.

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