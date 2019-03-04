"الحياة الجديدة" تصف "غرينبلات" بالمتوحد والمصاب بمتلازمة "داون".. و"فريدمان" يُهاجمهم بقسوة

رام الله - دنيا الوطنهاجم ديفيد فريدمان، سفير واشنطن لدى إسرائيل، السلطة الفلسطينية وصحيفة (الحياة الجديدة)، بدعوى أنها وجهت انتقاداً شديداً للمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات.ووفقاً لموقع (إسرائيل اليوم)، كتب فريدمان على حسابه الرسمي في (تويتر) صباح اليوم الاثنين، أن صحيفة السلطة الفلسطينية الرسمية، وصفت غرينبلات، بأنه مصاب بالتوحد، ويعاني من متلازمة (داون).وأضاف فريدمان، أنه يشعر بالاشمئزاز ليس من أجل (غرينبلات)، الذي يتمتع ببشرة سميكة كافية، وإنما بسبب تجاهل قيمة كل كائن بشري.