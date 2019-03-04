البطش: بُندقية المقاومة الفلسطينية ستحمي مسيرات العودة

هدد خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، الاحتلال الإسرائيلي، من التغول بدماء الفلسطينيين، الذين سيشاركون في مليونية العودة، شرقي قطاع غزة، في الذكرى السنوية الأولى للمسيرات، بتاريخ 30 آذار/ مارس الجاري.وقال البطش لـ"دنيا الوطن": إن المسيرات حالة شعبية وسلمية وكفاحية فلسطينية، قام به الفلسطينيون في قطاع غزة، لكن على العدو الإسرائيلي، أن يعي أن بُندقية المقاومة الفلسطينية، حامية لهذه المسيرات، حتى تستمر في تحقيق أهدافها، سواءً للعودة إلى فلسطين، أو التصدي لـ (صفقة القرن)، وكذلك كسر الحصار عن قطاع غزة.وفيما يتعلق بنقل المسيرات إلى الضفة الغربية، كي تخرج بالتزامن مع قطاع غزة، أكد البطش، أن هيئة مسيرات العودة، تقوم في الوقت الحالي بالتنسيق مع القيادات الشعبية بالضفة، لنقل المسيرات، كتعبير عن رفض الاستيطان والاحتلال والحواجز الإسرائيلية.وأضاف: نحن حريصون على إنجاح فعالية ذكرى يوم الأرض، في 30 آذار/ مارس، ونؤكد على سلمية أدواتها وجماهيريتها، وفي ذات الوقت، نُحذر الاحتلال من استهدافها.