مسؤول أمريكي يُحذّر فنزويلا من التعرض لغوايدو





وأكدت سلطات فنزويلا من جهتها، أنها ستلاحق غوايدو قانونياً فور عودته إلى البلاد، لكنه انتهك الحظر، وسافر إلى كولومبيا لحضور قمة وزراء خارجية دول مجموعة ليما في 25 شباط/ فبراير.

رام الله - دنيا الوطنأعلن مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جون بولتون، أن ظهور أي عقبات يمكن أن تحول دون عودة رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو إلى بلاده، سيثير رد فعل أمريكي خطير.وكتب بولتون على (تويتر): "أي تهديد أو تصرف سلبي يمنع عودة غوايدو بشكل آمن، سيلاقي رداً حاسماً من واشنطن والمجتمع الدولي"، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).وأعلن غوايدو من الإكوادور التي يزورها، أنه يعتزم يومي الاثنين والثلاثاء، تنظيم مظاهرات جماهيرية جديدة في فنزويلا، ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.وفي وقت سابق، قال غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا: إنه يعتزم العودة من الإكوادور إلى الوطن.