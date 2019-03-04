دولي

مسؤول أمريكي يُحذّر فنزويلا من التعرض لغوايدو

مسؤول أمريكي يُحذّر فنزويلا من التعرض لغوايدو
خوان غوايدو
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جون بولتون، أن ظهور أي عقبات يمكن أن تحول دون عودة رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو إلى بلاده، سيثير رد فعل أمريكي خطير.

وكتب بولتون على (تويتر): "أي تهديد أو تصرف سلبي يمنع عودة غوايدو بشكل آمن، سيلاقي رداً حاسماً من واشنطن والمجتمع الدولي"، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).

وأعلن غوايدو من الإكوادور التي يزورها، أنه يعتزم يومي الاثنين والثلاثاء، تنظيم مظاهرات جماهيرية جديدة في فنزويلا، ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وأكدت سلطات فنزويلا من جهتها، أنها ستلاحق غوايدو قانونياً فور عودته إلى البلاد، لكنه انتهك الحظر، وسافر إلى كولومبيا لحضور قمة وزراء خارجية دول مجموعة ليما في 25 شباط/ فبراير.

وفي وقت سابق، قال غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا: إنه يعتزم العودة من الإكوادور إلى الوطن.

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