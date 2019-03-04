روسيا تُجري تحقيقاً خاصاً في قضية (سكريبال)





وأضافت زخاروفا، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "التحقيق مستمر في قضية سكريبال، ولا يتعين تجاهل ذلك، يخطئ من يظن في أي مكان ما في الغرب، في المملكة المتحدة أو في واشنطن أو في بروكسل بأن روسيا تتغاضى عن هذا الموضوع أو تؤجله، نحن لطفاء وصبورون، وأعتقد أن هذه القصة ستصل إلى نهايتها المنطقية، وهذا ما قد يمثل نهاية مميتة للبعض".

رام الله - دنيا الوطنقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: إن بلادها تُجري تحقيقاً خاصاً في قضية تسميم العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، قبل عام في سالزبري.وتابعت: "كانت التهم قوية جداً، وكانت النتائج دراماتيكية أكثر من اللازم، لدرجة أنه ليس بالإمكان تجاهل هذا الموضوع وطي صفحته ببساطة".وأوضحت زاخاروفا، أن موسكو حتى الآن لا تملك بيانات حول ما حدث لسكريبال وابنته في مدينة سالزبري البريطانية، وأضافت: "ما زلنا لا نعلم ما حدث لسكريبال، رأينا يوليا سكريبال مرة أو مرتين عبر الكاميرا، وكان هناك شيء مثل بيان وبعض الكلمات المتقطعة عبر الهاتف فقط، أما سكريبال الأب، فلم يره أحد".وأكدت زاخاروفا، أنه لو كان في حوزة السلطات البريطانية أي أدلة تثبت الاتهامات الموجهة لروسيا لقدمتها للعالم، وتابعت: "لا توجد لديهم أي أدلة تثبت مزاعمهم، وممارساتهم ليست إلا نشاط استفزازي ووقح".وكانت السلطات البريطانية، قد اتهمت روسيا صراحة بالوقوف وراء استخدام غاز (نوفيتشوك) المزعوم في تسميم سكريبال، وهي تهمة ترفضها موسكو بشكل قاطع، وتعتبرها ادعاء باطلاً واستفزازاً، يهدف لتشويه صورة روسيا والضغط عليها.