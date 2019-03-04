الاحتلال يعتقل 10 مواطنين في مناطق متفرقة من القدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عشرة مواطنين على الأقل، من مدينة القدس المحتلة.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: توفيق عثمان، وعبد الرحيم خليل العباسي، ونضال سفيان النتشة، وطارق سعادة العباسي، ومجد أحمد الأعور، ومحمود نجيب الأعور، وذلك عقب دهم منازلهم في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.كما اعتقلت من بلدة العيسوية، عمر أبو سنينة، ومن البلدة القديمة، محمد خالد شريفة، ومن بيت عنان شمال غرب القدس، وسام حسين ربيع، ومن بلدة بدّو شمال غرب القدس، هاشم حميدان، وتم تحويلهم إلى مراكز اعتقال وتوقيف في المدينة.كما استدعت تلك القوات، الشاب محمد الشويكي من بلدة سلوان، للتحقيق.