النائب العام الإسرائيلي: القرار بتقديم نتنياهو للمحاكمة اتخذ لاعتبارات مهنية





وتابع وفق ما نقلت (الإذاعة الإسرائيلية) العامة: أنه كانت هناك خلافات بينه وبين المستشار مندلبليت حول لوائح الاتهام بحق نتنياهو، وعليه فإنهما قررا نشر الرأيين إلا أنه أكد أن رأي المستشار القانوني هو الرأي الحاسم.



يشار إلى أن الشرطة والنيابة العامة، أوصتا بتقديم رئيس الورزاء الإسرائيلي إلى المحاكمة، بتهم تلقي الرشاوى في ثلاثة ملفات التحقيق إلا أن مندلبليت قرر اتهام نتنياهو بالارتشاء في ملف واحد فقط هو الملف 4000 أي قضية "بيزيك والا" واتهامه في الملفين الآخرين بالاحتيال وبخيانة الأمانة.

رام الله - دنيا الوطنقال النائب العام في إسرائيل، شاي نيتسان: إنه لا أساس من الصحة للادعاءات، بأن المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، اتخذ قراره بشأن ملفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاعتبارات غريبة.وأكد أن الاعتبارات الوحيدة تتعلق بالبينات والأدلة، دون أية علاقة لانتماء المشبوه السياسي، مشددّاً خلال يوم دراسي عُقد في جامعة حيفا، أن مندلبليت لم يخضع لأي ضغوطات.وأضاف: أن السياسة المتبعة منذ سنوات في النيابة العامة، تقضي باتخاذ قرار في الملفات الجاهزة، وعدم ارجاء ذلك بسبب الانتخابات فقط.