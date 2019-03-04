فروانة: الاحتلال اعتقل (17) مواطناً من غزة خلال فبراير الماضي





وأن جميعهم كانوا قد اعتقلوا في عرض البحر، أو بعد أن اجتازوا الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، فيما لم تسجل أي حالة اعتقال عبر معبر بيت حانون/ إيرز خلال الشهرين الماضيين.



وأوضح المحتص بشؤون الأسرى بأن أربعة مواطنين ممن اعتقلوا خلال شباط/ فبراير الماضي، كانوا يعملون في مهنة الصيد، واعتقلوا في عرض البحر، وأن سلطات الاحتلال أفرجت عن جميعهم بعد اعتقال دام عدة أيام، وأن واحداً منهم قد فقد بصره جراء إصابته أثناء الاعتقال.



وأشار فروانة إلى أن قوات الاحتلال، أعلنت وفي أوقات متفرقة خلال شباط/ فبراير الماضي عن اعتقال ما مجموعه (13) مواطناً بعد أن اجتازوا الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، وما زال جميعهم رهن الاعتقال.



وذكر فروانة بأن نحو (300) أسير من قطاع غزة يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأن الأسير ضياء الفالوجي، والمعتقل منذ أكثر من 26 عاماً، هو أقدمهم، ويُعتبر عميد أسرى قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنقال مدير موقع "فلسطين خلف القضبان" المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت (17) مواطناً من قطاع غزة خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.وأضاف: وبذلك يرتفع عدد من تم اعتقالهم من قطاع غزة منذ مطلع العام الحالي إلى (27) مواطناً بواقع اعتقال (10) مواطنين خلال كانون الثاني/ يناير و(17) مواطناً خلال شباط/ فبراير.