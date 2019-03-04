شؤون فلسطينية

الاحتلال يُغلق حاجز أبو الريش وينصب خياماً قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل

الاحتلال يُغلق حاجز أبو الريش وينصب خياماً قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل
حاجز أبو الريش
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حاجز (أبو الريش) العسكري المقام قرب الحرم الإبراهيمي، وسط مدينة الخليل، ونصبت خياماً في ملعب المدرسة الإبراهيمية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال، أغلقت الحاجز ومنعت المواطنين من الوصول إلى منازلهم الواقعة في محيط الحرم الإبراهيمي، بالتزامن مع انتشار مكثف لجنود الاحتلال في المنطقة.

وأضاف الشهود: أن قوات الاحتلال، نصبت خياماً في ساحة ملعب المدرسة الإبراهيمية، الكائنة في منطقة السهلة جنوب الحرم الإبراهيمي الشريف، مشيراً إلى أن هذه الممارسات والاعتداءات من جانب المستوطنين، وقوات الاحتلال، تأتي في إطار تضييق الخناق على سكان البلدة القديمة ومؤسساتها، بهدف الاستيلاء عليها وإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية قرب الحرم الإبراهيمي.

ويذكر، أن ساحة ملعب المدرسة، التي يعمل الاحتلال على تهويدها، والمعروفة من قبل أهالي الخليل بـ"البستان"، تعود ملكيتها لوقف تميم بن أوس الداري، وهي لورثة الشيخ رجب، والحاج سعيد بيوض التميمي، ومؤجرة منذ عقود لدائرة معارف بلدية الخليل.

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