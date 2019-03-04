حماس تُعلّق على عملية الدهس غرب رام الله







وأضافت: "رسالة الشباب الثائر في الضفة الغربية، اليوم، أنه لن يهدأ إلا بكنس الاحتلال، وتحرير مقدساته، وأنه لن يمرر مخططات تهويد القدس".

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، عبر موقع (تويتر): "يؤكد شعبنا الفلسطيني، أنه سيواصل نضاله ضد المحتل، حتى ينتزع كامل حريته ويحرر أرضه".





وأدت العملية إلى استشهاد فلسطينيين اثنين، وإصابة ثالث، فيما أصيب جنديان إسرائيليان، أحدهما ضابط بجراح خطيرة، غرب رام الله.

رام الله - دنيا الوطنعلّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، على عملية الدهس قرب بلدة كفر نعمة غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية.