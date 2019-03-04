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دولي

اليوم.. الولايات المتحدة تدمج قنصليتها في سفارتها بالقدس

اليوم.. الولايات المتحدة تدمج قنصليتها في سفارتها بالقدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن القنصلية الأمريكية في القدس، المخصصة لخدمة الفلسطينيين، سوف تندمج مع السفارة الأميركية الجديدة في إسرائيل، اليوم الاثنين.

ووفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية)، فقد كان قرار إنشاء بعثة دبلوماسية واحدة في القدس، أعلنه في تشرين الأول/ أكتوبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وكان متوقعاً على نطاق واسع في أوائل آذار/ مارس.

وأعطى إعلان وزارة الخارجية الموعد الرسمي للاندماج، حيث أن قنصلية القدس العامة، التي كانت تمارس بحكم الأمر الواقع مهام السفارة لدى السلطة الفلسطينية منذ اتفاقات أوسلو في التسعينيات، ستحل محلها وحدة تسيير خدمات الفلسطينيين ضمن السفارة.

وشكل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس، قطيعة مع عقود من الدبلوماسية الدولية، التي تعتبر أن وضع القدس، يجب أن يتقرر ضمن مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

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