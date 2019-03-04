الطقس: انخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.ويكون الجو يوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً إلى شديد البرودة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.