إصابة جندييْن إسرائيليين بجراح خطيرة واستشهاد فلسطينيْن في عملية دهس غرب رام الله





وتوجهت قوات إضافية للجيش الإسرائيلي في طريقها إلى المكان.









رام الله - دنيا الوطنأصيب جنديان إسرائيليان بجروح خطيرة فجر اليوم الاثنين، وفِي عملية دهس نفذها فلسطينيون قرب كفر نعمة، غرب مدينة رام الله، فيما استشهد اثنان من المنفذين وأصيب ثالث بجراح طفيفة.وقال موقع (والا) الإسرائيلي: إن اثنين من الجنود الإسرائيليين أصيبا بجروح خطيرة في العملية، قرب كفر نعمة، قبل أن يتم إطلاق النار على ثلاثة من المنفذين الفلسطينيين.وأدى إطلاق النار لاستشهاد اثنين، فيما أصيب الثالث بجراح طفيفة.وقال الموقع الإسرائيلي: إن الحادث وقع بعد أن ألقى المنفذون زجاجات حارقة على حاجز للاحتلال.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن تحقيقا مبدئياً كشف أن الهجوم كان بدافع قومي، حيث داهم الفسطينيون عدداً من جنود الجيش الإسرائيلي الذين أوقفوهم على جانب الطريق عند مخرج القرية.