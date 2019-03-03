شؤون فلسطينية

الارصاد الجوية توضح كميات الأمطار منذ بداية الموسم وخلال المنخفض الجوي الأخير

الارصاد الجوية توضح كميات الأمطار منذ بداية الموسم وخلال المنخفض الجوي الأخير
رام الله - دنيا الوطن
صرح يوسف أبو أسعد مدير عام الأرصاد الجوية، بأن كميات الأمطار الهاطلة على محافظات الوطن منذ بداية الموسم المطري وحتى صباح اليوم الأحد الموافق 03/03/2019 كميات فوق الممتازة في معظم المحافظات ،وما زالت كميات الأمطار في المحافظات الشمالية والوسطى هي الأعلى منذ بداية الموسم المطري حيث تجاوزت معدلاتها السنوية العامة.

وأشار أبو أسعد في تصريح له، ان كميات الامطار سجلت أعلى كمية هطول مطري في بلدة سيلة الظهر 880 ملم ، وسجلت أقل كمية هطول مطري في مدينة أريحا حيث بلغت 149 ملم وهو ما يشكل ما نسبته 90% من المعدل السنوي العام .

وخلال المنخفض الجوي الاخير الذي أثر على البلاد هطلت كميات ممتازة في معظم المحافظات تركزت في منطقة وسط فلسطين وسجلت أعلى كمية هطول مطري خلال المنخفض الأخير في بلدة بيتلو حيث بلغت 139 ملم.

ويتوقع بمشيئة الله ان يكون لهذه الكميات الوفيرة من الأمطار الاثر الايجابي على المحاصيل الزراعية المختلفة وكذلك على المياه الجوفية في البلاد ، كما يتوقع خلال الفترة المقبلة بإذن الله ان يكون هنالك المزيد من المنخفضات الجوية التي تحمل المزيد من الأمطار .

كميات الهطول خلال المنخفض الجوي الأخير في المحافظات الرئيسية

الرقم المحافظة كمية الهطول خلال المنخفض الأخير
1- القدس 127.0
2- رام الله 128.5
3- بيت لحم 131.4
4- نابلس 90.9
5- سلفيت 88.0
6- طوباس 68.0
7- قلقيلية 65.0
8- طولكرم 62.0
9- الخليل 59.1
10- جنين 42.2
11- أريحا 38.3

كميات الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم المطري وحتى تاريخه

المحطة

كمية الامطار التراكمية

المعدل العام

النسبة المئوية

القدس/مكتب التربية

458.7

537.0

85

نابلس

790.9

660.1

120

برقة

751.5

654.8

115

سبسطية

705.0

648.4

109

طلوزه

759.3

601.1

126

عصيرة الشمالية

649.3

588.9

110

بورين

467.0

532.2

88

بيتا

547.6

عقربا

468.0

522.4

90

بيت دجن

426.0

432.0

99

قريوت

576.1

572.3

101

الفارعة

635.6

373.1

170

زراعة سفليت

766.0

698.1

110

سلفيت

703.2

698.1

101

طوباس

497.2

431.2

115

طولكرم

660.2

602.4

110

عتيل

766.5

644.6

119

دير الغصون

832.5

623.4

134

عنبتا

769.6

644.3

119

بيت ليد

763.2

بلعا

812.0

617.5

131

قفين

782.0

617.5

127

زراعة قلقيلية

862.5

624.9

138

غرفة تجارة قلقيلية

757.5

624.9

121

عزون

763.4

624.1

122

بديا

761.1

739.1

103

جنين

554.7

468.2

118

يعبد

695.9

617.8

113

فقوعة

435.3

اليامون

347.3

طمون

404.5

301.4

134

رابا

530.5

453.8

117

ميثلون

634.5

633.5

100

سيلة الظهر

880.0

502.6

175

قباطية

680.0

566.9

120

معهد البحوث

641.6

468.2

137

رمانه

631.0

574.2

110

عرابة

809.0

651.5

124

زبده

693.0

بيت قاد

344.5

405.4

85

رام الله والبيرة

728.5

615.2

118

سنجل

815.5

570.0

143

بير زيت

613.1

579.6

106

المزرعة الشرقية

488.0

المزرعة القبلية

699.9

490.9

143

بيت سيرا

860.5

الطيبة

470.0

دير ابو مشعل

860.0

631.6

136

بيت لقيا

727.0

رنتيس

731.6

بيتيللو

789.5

637.0

124

الخليل

394.1

595.9

66

العروب

544.0

632.3

86

حلحول

476.0

595.9

80

اذنا/المدرسة الثانوية

322.0

473.2

68

دورا

348.9

507.2

69

ترقوميا

397.7

432.8

92

بيت اولا

533.0

432.8

123

بني نعيم

372.5

392.4

95

يطا

387.0

389.4

99

السموع

231.5

420.0

55

الظاهرية

168.5

336.6

50

بيت مرسم

315.0

357.0

88

بيت أمر

516.5

545.7

95

الشيوخ

421.5

بيت لحم

493.1

518.4

95

حوسان

549.5

العبيدية

248.5

سعير

291.6

أريحا

149.0

166.0

90

فصايل

285.3

بلاطة البلد

754.7

660.1

114

جلقموس

580.0

المغير/جنين

494.5

علار

701.0

حجة

793.1

640.7

124

بلدية قفين

760.0

617.5

123

كفر قود

717.3

543.5

132

كفيرت/جنين

737.0

عين البيضا

252.3

النصارية

343.7

نعلين

508.7

بلدية نابلس

773.6

660.1

117

دير بلوط

683.1

مدينة روابي

763.3

زراعة نابلس

730.5

660.1

111

عنزه

723.0

راس كركر

771.3

المزرعة الغربية/

860.0

اذنا/مدرسة ذكور العودة

312.0

473.2

66

عطاره

758.0

625.0

121

أخبار ذات صلة

رحب بتبرع أفغانستان.. المالكي: صندوق التمويل المستدام لوكالة (اونروا) يعزز وضعها المالي

رحب بتبرع أفغانستان.. المالكي: صندوق التمويل المستدام لوكالة (اونروا) يعزز وضعها المالي

مجدلاني يثمن تصريحات روسيا حول (صفقة القرن)

مجدلاني يثمن تصريحات روسيا حول (صفقة القرن)

أبو دياك يبحث مع نظيره التونسي تعزيز التعاون الثنائي

أبو دياك يبحث مع نظيره التونسي تعزيز التعاون الثنائي

زكي: الشعب الفلسطيني يرفض الحصار المفروض على الفنزويليين

زكي: الشعب الفلسطيني يرفض الحصار المفروض على الفنزويليين

الخارجية تُطالب بموقف دولي حازم لوقف الإبعادات التعسفية عن الأقصى

الخارجية تُطالب بموقف دولي حازم لوقف الإبعادات التعسفية عن الأقصى

نائب رئيس اللجنة القطرية لإعادة الاعمار يصل قطاع غزة عبر معبر (ايرز)

نائب رئيس اللجنة القطرية لإعادة الاعمار يصل قطاع غزة عبر معبر (ايرز)

الشرافي ينفي لـ&#34;دنيا الوطن&#34; صحة أنباء تعيينه رئيسا لهيئة مكافحة الفساد

الشرافي ينفي لـ"دنيا الوطن" صحة أنباء تعيينه رئيسا لهيئة مكافحة الفساد

شرطة ضواحي القدس تقبض على فتاة دهست عائلة في ابو ديس

شرطة ضواحي القدس تقبض على فتاة دهست عائلة في ابو ديس

التعليقات

الدنيا حكايات

فرنسا واتفاق باريس

فرنسا واتفاق باريس

شؤون فلسطينية

مجدلاني يثمن تصريحات روسيا حول (صفقة القرن)

مجدلاني يثمن تصريحات روسيا حول (صفقة القرن)

أبو دياك يبحث مع نظيره التونسي تعزيز التعاون الثنائي

أبو دياك يبحث مع نظيره التونسي تعزيز التعاون الثنائي

زكي: الشعب الفلسطيني يرفض الحصار المفروض على الفنزويليين

زكي: الشعب الفلسطيني يرفض الحصار المفروض على الفنزويليين

الخارجية تُطالب بموقف دولي حازم لوقف الإبعادات التعسفية عن الأقصى

الخارجية تُطالب بموقف دولي حازم لوقف الإبعادات التعسفية عن الأقصى

شرطة ضواحي القدس تقبض على فتاة دهست عائلة في ابو ديس

شرطة ضواحي القدس تقبض على فتاة دهست عائلة في ابو ديس

الشرطة تنفي الاخبار التي تتحدث عن اشخاص يخطفون أطفالاً بنابلس

الشرطة تنفي الاخبار التي تتحدث عن اشخاص يخطفون أطفالاً بنابلس

المالكي: قوى الشر اجتمعت لتدمير مكتسباتنا وكسر عزيمتنا

المالكي: قوى الشر اجتمعت لتدمير مكتسباتنا وكسر عزيمتنا

مصرع شاب غرقاً في بئر ماء ببلدة قباطية

مصرع شاب غرقاً في بئر ماء ببلدة قباطية

منوعات

إيمان العاصي تنشر صورة بـ &#34;ميني جيب&#34;.. والجمهور: &#34;لبسك بقى أوفر&#34;

إيمان العاصي تنشر صورة بـ "ميني جيب".. والجمهور: "لبسك بقى أوفر"

الأمير هاري يتخفى على &#34;تويتر&#34; لمراقبة زوجته ميغان

الأمير هاري يتخفى على "تويتر" لمراقبة زوجته ميغان

منى زكي تمارس التمارين الرياضية مع أحمد حلمي

منى زكي تمارس التمارين الرياضية مع أحمد حلمي

ياسمين الخطيب تكشف المزيد من الأسرار حول زواجها من خالد يوسف

ياسمين الخطيب تكشف المزيد من الأسرار حول زواجها من خالد يوسف

تسريب فكرة برنامج رامز جلال.. قبرٌ و&#34;منكر ونكير&#34;

تسريب فكرة برنامج رامز جلال.. قبرٌ و"منكر ونكير"

معجب يجبر ممثلة تركية على مغادرة منزلها بسبب ما يفعله باستمرار

معجب يجبر ممثلة تركية على مغادرة منزلها بسبب ما يفعله باستمرار

مايكل جاكسون والنساء.. العقدة تتكشف أخيراً

مايكل جاكسون والنساء.. العقدة تتكشف أخيراً

بعد صورتها العارية في الوحل.. حليمة بولند تنشر لقطات جديدة والجمهور يُعلق &#34;مقرفة&#34;

بعد صورتها العارية في الوحل.. حليمة بولند تنشر لقطات جديدة والجمهور يُعلق "مقرفة"

سارة نخلة تهاجم زوجها: &#34;هاتروح فين من ربنا؟&#34;

سارة نخلة تهاجم زوجها: "هاتروح فين من ربنا؟"

عبدالله السدحان يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

عبدالله السدحان يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

عربي

&#34;بوتفليقة&#34; سيرسله مع &#34;زعلان&#34;.. دربال: على المرشح تقديم ملفه بنفسه

"بوتفليقة" سيرسله مع "زعلان".. دربال: على المرشح تقديم ملفه بنفسه

مباحثات يمنية تركية لإعادة إعمار ما خلفته الحرب

مباحثات يمنية تركية لإعادة إعمار ما خلفته الحرب

الأردن: باب الرحمة جزء لا يتجزأ من الأقصى وغير قابل للتفاوض أو التقسيم

الأردن: باب الرحمة جزء لا يتجزأ من الأقصى وغير قابل للتفاوض أو التقسيم

مظاهرات طلابية بالجزائر ضد ترشيح بوتفليقة وانتشار أمني حول المجلس الدستوري

مظاهرات طلابية بالجزائر ضد ترشيح بوتفليقة وانتشار أمني حول المجلس الدستوري