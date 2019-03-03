الارصاد الجوية توضح كميات الأمطار منذ بداية الموسم وخلال المنخفض الجوي الأخير

الرقم المحافظة كمية الهطول خلال المنخفض الأخير 1- القدس 127.0 2- رام الله 128.5 3- بيت لحم 131.4 4- نابلس 90.9 5- سلفيت 88.0 6- طوباس 68.0 7- قلقيلية 65.0 8- طولكرم 62.0 9- الخليل 59.1 10- جنين 42.2 11- أريحا 38.3

المحطة



كمية الامطار التراكمية



المعدل العام



النسبة المئوية



القدس/مكتب التربية



458.7



537.0



85



نابلس



790.9



660.1



120



برقة



751.5



654.8



115



سبسطية



705.0



648.4



109



طلوزه



759.3



601.1



126



عصيرة الشمالية



649.3



588.9



110



بورين



467.0



532.2



88



بيتا



547.6



عقربا



468.0



522.4



90



بيت دجن



426.0



432.0



99



قريوت



576.1



572.3



101



الفارعة



635.6



373.1



170



زراعة سفليت



766.0



698.1



110



سلفيت



703.2



698.1



101



طوباس



497.2



431.2



115



طولكرم



660.2



602.4



110



عتيل



766.5



644.6



119



دير الغصون



832.5



623.4



134



عنبتا



769.6



644.3



119



بيت ليد



763.2



بلعا



812.0



617.5



131



قفين



782.0



617.5



127



زراعة قلقيلية



862.5



624.9



138



غرفة تجارة قلقيلية



757.5



624.9



121



عزون



763.4



624.1



122



بديا



761.1



739.1



103



جنين



554.7



468.2



118



يعبد



695.9



617.8



113



فقوعة



435.3



اليامون



347.3



طمون



404.5



301.4



134



رابا



530.5



453.8



117



ميثلون



634.5



633.5



100



سيلة الظهر



880.0



502.6



175



قباطية



680.0



566.9



120



معهد البحوث



641.6



468.2



137



رمانه



631.0



574.2



110



عرابة



809.0



651.5



124



زبده



693.0



بيت قاد



344.5



405.4



85



رام الله والبيرة



728.5



615.2



118



سنجل



815.5



570.0



143



بير زيت



613.1



579.6



106



المزرعة الشرقية



488.0



المزرعة القبلية



699.9



490.9



143



بيت سيرا



860.5



الطيبة



470.0



دير ابو مشعل



860.0



631.6



136



بيت لقيا



727.0



رنتيس



731.6



بيتيللو



789.5



637.0



124



الخليل



394.1



595.9



66



العروب



544.0



632.3



86



حلحول



476.0



595.9



80



اذنا/المدرسة الثانوية



322.0



473.2



68



دورا



348.9



507.2



69



ترقوميا



397.7



432.8



92



بيت اولا



533.0



432.8



123



بني نعيم



372.5



392.4



95



يطا



387.0



389.4



99



السموع



231.5



420.0



55



الظاهرية



168.5



336.6



50



بيت مرسم



315.0



357.0



88



بيت أمر



516.5



545.7



95



الشيوخ



421.5



بيت لحم



493.1



518.4



95



حوسان



549.5



العبيدية



248.5



سعير



291.6



أريحا



149.0



166.0



90



فصايل



285.3



بلاطة البلد



754.7



660.1



114



جلقموس



580.0



المغير/جنين



494.5



علار



701.0



حجة



793.1



640.7



124



بلدية قفين



760.0



617.5



123



كفر قود



717.3



543.5



132



كفيرت/جنين



737.0



عين البيضا



252.3



النصارية



343.7



نعلين



508.7



بلدية نابلس



773.6



660.1



117



دير بلوط



683.1



مدينة روابي



763.3



زراعة نابلس



730.5



660.1



111



عنزه



723.0



راس كركر



771.3



المزرعة الغربية/



860.0



اذنا/مدرسة ذكور العودة



312.0



473.2



66



عطاره



758.0



625.0



121





وأشار أبو أسعد في تصريح له، ان كميات الامطار سجلت أعلى كمية هطول مطري في بلدة سيلة الظهر 880 ملم ، وسجلت أقل كمية هطول مطري في مدينة أريحا حيث بلغت 149 ملم وهو ما يشكل ما نسبته 90% من المعدل السنوي العام .وخلال المنخفض الجوي الاخير الذي أثر على البلاد هطلت كميات ممتازة في معظم المحافظات تركزت في منطقة وسط فلسطين وسجلت أعلى كمية هطول مطري خلال المنخفض الأخير في بلدة بيتلو حيث بلغت 139 ملم.ويتوقع بمشيئة الله ان يكون لهذه الكميات الوفيرة من الأمطار الاثر الايجابي على المحاصيل الزراعية المختلفة وكذلك على المياه الجوفية في البلاد ، كما يتوقع خلال الفترة المقبلة بإذن الله ان يكون هنالك المزيد من المنخفضات الجوية التي تحمل المزيد من الأمطار .كميات الهطول خلال المنخفض الجوي الأخير في المحافظات الرئيسيةكميات الأمطار الهاطلة منذ بداية الموسم المطري وحتى تاريخه