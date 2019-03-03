زكي: الشعب الفلسطيني يرفض الحصار المفروض على الفنزويليين











رام الله - دنيا الوطنزار عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية على رأس وفد من المفوضية مقر سفارة جمهورية فنزويلا لدى دولة فلسطين صباح اليوم، والتقى السفير ماهر طه للتضامن مع الشعب الفنزويلي الصديق ورئيسها نيكولاس مادورو الذي يتعرض لحصار تفرضه القوى المعادية للشعب الفنزويلي بهدف إخضاعه ونزع الشرعية عن الرئيس مادورو المنتخب.وعبر زكي خلال اللقاء عن تضامن الشعب الفلسطيني وقيادته مع الرئيس مادورو والشعب الفنزويلي المدافع عن حرية وكرامة فنزويلا الصديقة، وأضاف بأن الشعب الفلسطيني يرفض الحصار الظالم المفروض على الشعب الفنزويلي الصديق.ومن جانبه أكد السفير الفنزويلي طه الموقف الثابت للرئيس مادورو تجاه الشعب الفلسطيني، وقال أن الرئيس مادورو يعتبر نفسه جزءا من الشعب الفلسطيني، وسيبقى في خندق المدافعين عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المتمثلة في حقه بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.