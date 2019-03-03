نائب رئيس اللجنة القطرية لإعادة الاعمار يصل قطاع غزة عبر معبر (ايرز)
خاص دنيا الوطن
أفاد مصدر خاص لـ "دنيا الوطن"، بوصول خالد الحردان نائب رئيس لجنة الاعمار القطرية محمد العمادي في ساعة متأخرة من الليلية، إلى قطاع غازة عبر معبر بيت حانون/ايرز شمالي قطاع غزة.
وتوقع المصدر أن سبب زيارة الحردان إلى قطاع غزة، هو تسليم المنحة القطرية المقدمة الى الاسر الفقيرة في القطاع، دون أن يؤكد ذلك.
أفاد مصدر خاص لـ "دنيا الوطن"، بوصول خالد الحردان نائب رئيس لجنة الاعمار القطرية محمد العمادي في ساعة متأخرة من الليلية، إلى قطاع غازة عبر معبر بيت حانون/ايرز شمالي قطاع غزة.
وتوقع المصدر أن سبب زيارة الحردان إلى قطاع غزة، هو تسليم المنحة القطرية المقدمة الى الاسر الفقيرة في القطاع، دون أن يؤكد ذلك.
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