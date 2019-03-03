الشرافي ينفي لـ"دنيا الوطن" صحة أنباء تعيينه رئيسا لهيئة مكافحة الفساد





وقال الشرافي لـ "دنيا الوطن": "لا صحة للانباء التي يتم تداولها حول تعييني رئيسا لهيئة مكافحة الفساد خلفا لرفيق النتشة"، مطالبا وسائل الاعلام تحري الدقة في تناول مثل هذه الأخبار.





وكانت وسائل إعلامية قد تداولت أخبارا تقضي، بأن هناك مرسوم رئاسي بتعيين الدكتور كمال الشرافي رئيساً لهيئة مكافحة الفساد، خلفا لرفيق النتشة، وهذا ما نفاه الشرافي.





خاص دنيا الوطن - أحمد العشينفى الدكتور كمال الشرافي رئيس جامعة الاقصى بغزة، أنباء تعيينه رئيساً لهيئة مكافحة الفساد خلفاً لرفيق النتشة.