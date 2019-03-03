الغانم: القدس كانت وستبقى عاصمتنا.. ويجب تصنيف التطبيع بخانة الحرام السياسي











رام الله - دنيا الوطنقال منصور الغانم رئيس البرلمان الكويتي: "إن القدس عاصمتنا، كانت وما زالت وستبقى عاصمتنا، فمن يريد ان ينتصر للقدس، فعليه ان ينزل الى ميادين النزال".جاء ذلك في كلمة له في البيان الختامي لأعمال المؤتمر الـ19 للاتحاد البرلماني العربي الذي انطلقت أعماله، الأحد، في العاصمة الأردنية عمان.واضاف الغانم: "حتنى تنجح نزالاتنا ضد المحتل والغاصب، علينا الالتزام بشروط النصر، فقضية القدس هي قضية اممية عابرة للقارات والحدود والاديان والاجناس".وبين ان اكبر خدمة تُقدم للشعب الفلسطيني، هو اشعاره وزيادة يقينه أنه لا يزال على رأس الاولويات، ومن يقول ان الفلسطيني لا يريد كلاما او شعارا او خطابا، فيتم الرد عليه بالقول: ذلك دعوة حق يراد به باطلاً.وفي السياق، قال: "العدو الاسرائيلي لا يريد أن نذكر فلسطين في خطاباتنا، فكيف اذا ذكرت في خطابات العالم بأسره".وفيما يتعلق بقضية التطبيع مع الاحتلال، أشار رئيس البرلمان الكويتي، دعا البيان الختامي للمؤتمر برفض الحديث عن هذه القضية، والتسويق له، مشددا على ضرورة تصينف هذا الموضوع في خانة الحرام السياسي والممنوع الاخلاقي.وقال: "علينا ان نقول بصوت واحد وواضح، لا للتطبيع مع محتل غاصب ومجرم، لا للتطبيع مع قتلة الاطفال ومغتصبي الارض، ومخربي الزرع، ومدمري الحجر، لا للتطبيع لان عنوان فاضح للاستسلام والخنوع، لا للتطبيع لان الحلم ماثل والنصر قادم".