شرطة ضواحي القدس تقبض على فتاة دهست عائلة في ابو ديس

رام الله - دنيا الوطنأكد العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة، بأن شرطة جنوب شرق القدس ألقت مساء اليوم الاحد، القبض على فتاة بعد دهسها مواطن وزوجته وابنهما بمركبة غير قانونية كانت تقودها في بلدة ابو ديس .وقال ارزيقات: "إن الشرطة وبعد ورود بلاغ لها يفيد بوقوع حادث سير في بلدة ابو ديس، على الفور تم توجيه مركبات الاسعاف وتحريك قوة من الشرطة، وعند وصولها تبين بان فتاة فقدت السيطرة على مركبة كانت تقودها وتبين كذلك بانها غير قانونية ودهست اب وام وابنهما وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج .وأشار ارزيقات إلى أن الشرطة باشرت باجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.