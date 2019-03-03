الشرطة تنفي الاخبار التي تتحدث عن اشخاص يخطفون أطفالاً بنابلس

رام الله - دنيا الوطننفت الشرطة الفلسطينية، الاخبار التي تناقلتها بعض صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، في نابلس التي تحدثت عن محاولات خطف الاطفال .وقال ارزيقات: "لا صحة للأنباء التي تناقلتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود أشخاص يقومون بخطف أطفال في نابلس وانها اخبار كاذبه".وناشد ارزيقات، المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة في نقل الاخبار واخذها من مصادرها الرسمية حرصا عليهم من الفوضى والارباك.وبين ارزيقات، أن الهدف من هذه الاخبار هي بث الرعب بين المواطنين وزعزعة الاستقرار وترهيب الاطفال والشرطة ستقوم بمتابعة هذه الصفحات وملاحقة واحضار اصحابها وتقديمهم للعدالة.