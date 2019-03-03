تفريغات 2005: سنخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام حال صرف 50% من رواتبنا

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيكشف رامي أبو كرش، الناطق باسم موظفي تفريغات 2005 في قطاع غزة، عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها، في حال حصولهم على راتب بنسبة 50% هذا الشهر.وقال أبو كرش لـ "دنيا الوطن": "في حال حصول الموظفين على نسبة 50% من رواتبهم لهذا الشهر، سندخل في إضراب مفتوح عن الطعام، أمام منزل قائد حركة فتح في قطاع غزة، أحمد حلس، وسيكون هذا الإضراب تحت شعار إما النصر أو القدر".وأضاف: "حتى الآن لا يوجد ما يؤكد أن نسبة الراتب التي سيحصل عليها الموظفون 50% هذا الشهر، ولكن في حال حصولهم على هذه النسبة، سنرفض تلقي هذا الراتب، وسنخوض الإضراب عن الطعام، وستتحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن ذلك".وأشار أبو كرش إلى أن عدد الموظفين تحت بند تفريغات 2005 في قطاع غزة، يبلغ 9000 موظف.وفي السياق، قال: "على كل القيادات الشريفة، والرئيس، أن ينظروا في هذه القضية، التي استمرت منذ 12 عاماً".