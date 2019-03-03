فيديو: عهد التميمي إلى بريطانيا لدراسة القانون الدولي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، في لقاء لها عبر قناة (رؤيا) الأردنية قبل يومين في العاصمة الأردنية عمان، أنها ستسافر إلى بريطانيا لتعلم اللغة الإنجليزية عن قرب لتساعدها في دراسة القانون الدولي.وأكدت عهد، أنها لجأت للقانون الدولي، لكي تساهم في الدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وإظهار ملفات الاستيطان والاعتقال الإداري والبوسطة إلى الجنايات الدولية؛ لتحاسب إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.وأضافت الفتاة الفلسطينية، أن المظاهرات التي كانت تشارك بها في قريتها النبي صالح شمال غرب رام الله، تعلمت فيها ثقافة الاشتباك مع الإسرائيلي، وأنه يجب توعية الأجيال بثقافة الاشتباك كما كان الشهيد باسل الأعرج "المثقف المشتبك".وأضافت أنه من الضروري أن يكون الجميع عنده ثقافة الاشتباك، وأن الفلسطيني يجب أن يخرج من كونه الضحية.