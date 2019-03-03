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"بوتفليقة" يُعلن ترشحه رسمياً لخوض انتخابات الرئاسة بالجزائر.. ويعد بانتخابات رئاسية مبكرة

"بوتفليقة" يُعلن ترشحه رسمياً لخوض انتخابات الرئاسة بالجزائر.. ويعد بانتخابات رئاسية مبكرة
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير حملة الرئيس الجزائري: إن (عبد العزيز بوتفليقة)  سيعلن عن انتخابات مبكرة خلال أقل من عام في حال إعادة انتخابه في إبريل/ نيسان المقبل.

جاءت تصريحات عبد الغني زعلان المتلفزة، بعد أن تقدم بأوراق ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وتعهد بوتفليقة للجزائريين في رسالة مكتوبة أذاعها التلفزيون الرسمي، بعدم الترشح للانتخابات المبكرة التي أشار إليها، وبإجراء مؤتمر وطني جامع يفرز مشروع تعديل للدستور، يوضع للاستفتاء الشعبي، وفق (بي بي سي) البريطانية. 

وكانت وكالة الأنباء الرسمية، نشرت بيانا بأصول بوتفليقة وممتلكاته، وهو متطلب رسمي للترشح قبل أن يصدر تأكيد رسمي بتقديم أوراق ترشحه.

لكن رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أكد أنه يتعين على المرشحين لانتخابات الرئاسة تقديم أوراق ترشحهم بأنفسهم.

وأفادت مصادر، أن قوات الأمن، فرقت متظاهرين محتجين على ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة، كانوا قد تجمعوا بالقرب من المبنى، وشهدت معظم الجامعات في البلاد مظاهرات ضد العهدة الخامسة.

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