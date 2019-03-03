"بوتفليقة" سيرسله مع "زعلان".. دربال: على المرشح تقديم ملفه بنفسه

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالجزائر، عبد الوهاب دربال، الأحد: إن القانون ينص على أن ملف الترشح لانتخابات الرئاسة، يسلمه المرشح شخصياًوليس شخصاً آخر.وذكرت (الأناضول) أن مدير حملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عبد الغني زعلان، سينوب عن الأول في تقديم ملفه أمام "المجلس الدستوري" (المحكمة الدستورية في الجزائر).وحسب دربال، "مثلما هو الحال في الانتخابات النيابية، حيث يقدم رأس القائمة ملفات الترشح، فإن القانون ينص على أن المرشح للانتخابات الرئاسية، يقدم بنفسه ملف الترشح، والأمر واضح ولا اجتهاد فيه مع صراحة النص".وفي وقت سابق اليوم، أعلن المجلس الدستوري، أن المترشح يمكن أن ينوب عنه شخص آخر في إيداع ملفه، وأن ذلك لا يخالف القانون.