عربي

"بوتفليقة" سيرسله مع "زعلان".. دربال: على المرشح تقديم ملفه بنفسه

"بوتفليقة" سيرسله مع "زعلان".. دربال: على المرشح تقديم ملفه بنفسه
الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالجزائر، عبد الوهاب دربال، الأحد: إن القانون ينص على أن ملف الترشح لانتخابات الرئاسة، يسلمه المرشح شخصياًوليس شخصاً آخر.

وذكرت (الأناضول) أن مدير حملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عبد الغني زعلان، سينوب عن الأول في تقديم ملفه أمام "المجلس الدستوري" (المحكمة الدستورية في الجزائر).

وحسب دربال، "مثلما هو الحال في الانتخابات النيابية، حيث يقدم رأس القائمة ملفات الترشح، فإن القانون ينص على أن المرشح للانتخابات الرئاسية، يقدم بنفسه ملف الترشح، والأمر واضح ولا اجتهاد فيه مع صراحة النص".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المجلس الدستوري، أن المترشح يمكن أن ينوب عنه شخص آخر في إيداع ملفه، وأن ذلك لا يخالف القانون.

أخبار ذات صلة

&#34;بوتفليقة&#34; يُعلن ترشحه رسمياً لخوض انتخابات الرئاسة بالجزائر.. ويعد بانتخابات رئاسية مبكرة

"بوتفليقة" يُعلن ترشحه رسمياً لخوض انتخابات الرئاسة بالجزائر.. ويعد بانتخابات رئاسية مبكرة

مباحثات يمنية تركية لإعادة إعمار ما خلفته الحرب

مباحثات يمنية تركية لإعادة إعمار ما خلفته الحرب

الأردن: باب الرحمة جزء لا يتجزأ من الأقصى وغير قابل للتفاوض أو التقسيم

الأردن: باب الرحمة جزء لا يتجزأ من الأقصى وغير قابل للتفاوض أو التقسيم

مظاهرات طلابية بالجزائر ضد ترشيح بوتفليقة وانتشار أمني حول المجلس الدستوري

مظاهرات طلابية بالجزائر ضد ترشيح بوتفليقة وانتشار أمني حول المجلس الدستوري

الأكراد يصرّون على تغيير اسم سوريا الرسمي

الأكراد يصرّون على تغيير اسم سوريا الرسمي

الجيش السوري يصد هجوما على نقاط عسكرية بريف حماة الشمالي

الجيش السوري يصد هجوما على نقاط عسكرية بريف حماة الشمالي

اشتباكات عنيفة بين القوات اليمنية والحوثيين في الحديدة

اشتباكات عنيفة بين القوات اليمنية والحوثيين في الحديدة

مصر.. حكم أولي بإعدام متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ (خلية أكتوبر)

مصر.. حكم أولي بإعدام متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ (خلية أكتوبر)

التعليقات

الدنيا حكايات

فرنسا واتفاق باريس

فرنسا واتفاق باريس

شؤون فلسطينية

المالكي: قوى الشر اجتمعت لتدمير مكتسباتنا وكسر عزيمتنا

المالكي: قوى الشر اجتمعت لتدمير مكتسباتنا وكسر عزيمتنا

مصرع شاب غرقاً في بئر ماء ببلدة قباطية

مصرع شاب غرقاً في بئر ماء ببلدة قباطية

&#34;الحركي المركزي للصحفيين&#34; يلتقي قيادة إقليمي شرق وغرب غزة بحركة فتح

"الحركي المركزي للصحفيين" يلتقي قيادة إقليمي شرق وغرب غزة بحركة فتح

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً ببيت لحم بزعم نيته تنفيذ عملية طعن

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً ببيت لحم بزعم نيته تنفيذ عملية طعن

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينييْن بزعم عبورهما السياج من شمال القطاع

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينييْن بزعم عبورهما السياج من شمال القطاع

لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال اعتدى على 15 صحفيًا خلال شباط المنصرم

لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال اعتدى على 15 صحفيًا خلال شباط المنصرم

صور: هنية يجتمع مع هيئة الحراك الوطني لمسيرات العودة لبحث آخر المستجدات

صور: هنية يجتمع مع هيئة الحراك الوطني لمسيرات العودة لبحث آخر المستجدات

الاحتلال يبعد حارسا عن الأقصى

الاحتلال يبعد حارسا عن الأقصى

منوعات

إيمان العاصي تنشر صورة بـ &#34;ميني جيب&#34;.. والجمهور: &#34;لبسك بقى أوفر&#34;

إيمان العاصي تنشر صورة بـ "ميني جيب".. والجمهور: "لبسك بقى أوفر"

الأمير هاري يتخفى على &#34;تويتر&#34; لمراقبة زوجته ميغان

الأمير هاري يتخفى على "تويتر" لمراقبة زوجته ميغان

منى زكي تمارس التمارين الرياضية مع أحمد حلمي

منى زكي تمارس التمارين الرياضية مع أحمد حلمي

ياسمين الخطيب تكشف المزيد من الأسرار حول زواجها من خالد يوسف

ياسمين الخطيب تكشف المزيد من الأسرار حول زواجها من خالد يوسف

تسريب فكرة برنامج رامز جلال.. قبرٌ و&#34;منكر ونكير&#34;

تسريب فكرة برنامج رامز جلال.. قبرٌ و"منكر ونكير"

معجب يجبر ممثلة تركية على مغادرة منزلها بسبب ما يفعله باستمرار

معجب يجبر ممثلة تركية على مغادرة منزلها بسبب ما يفعله باستمرار

مايكل جاكسون والنساء.. العقدة تتكشف أخيراً

مايكل جاكسون والنساء.. العقدة تتكشف أخيراً

بعد صورتها العارية في الوحل.. حليمة بولند تنشر لقطات جديدة والجمهور يُعلق &#34;مقرفة&#34;

بعد صورتها العارية في الوحل.. حليمة بولند تنشر لقطات جديدة والجمهور يُعلق "مقرفة"

سارة نخلة تهاجم زوجها: &#34;هاتروح فين من ربنا؟&#34;

سارة نخلة تهاجم زوجها: "هاتروح فين من ربنا؟"

عبدالله السدحان يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

عبدالله السدحان يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

عربي

&#34;بوتفليقة&#34; سيرسله مع &#34;زعلان&#34;.. دربال: على المرشح تقديم ملفه بنفسه

"بوتفليقة" سيرسله مع "زعلان".. دربال: على المرشح تقديم ملفه بنفسه

مباحثات يمنية تركية لإعادة إعمار ما خلفته الحرب

مباحثات يمنية تركية لإعادة إعمار ما خلفته الحرب

الأردن: باب الرحمة جزء لا يتجزأ من الأقصى وغير قابل للتفاوض أو التقسيم

الأردن: باب الرحمة جزء لا يتجزأ من الأقصى وغير قابل للتفاوض أو التقسيم

مظاهرات طلابية بالجزائر ضد ترشيح بوتفليقة وانتشار أمني حول المجلس الدستوري

مظاهرات طلابية بالجزائر ضد ترشيح بوتفليقة وانتشار أمني حول المجلس الدستوري