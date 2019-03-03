طائرة حربية إسرائيلية تستهدف موقعاً للمقاومة شمالي قطاع غزة

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، بصاروخ استطلاع، نقطة رصد ميداني، تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) شمالي قطاع غزة.





وأفادت وكالة (الرأي)، أن القصف استهدف نقطة رصد ميداني تابعة للمقاومة الفلسطينة في منطقة النعايمة شرقي بيت حانون شمال قطاع غزة، فيما لم يُبلغ عن وقوع إصابات.





بدوره، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "هاجمت طائرات الجيش الإسرائيلي، موقعاً لحركة حماس، رداً على إلقاء عبوات ناسفة قرب السياج الأمني في شمال قطاع غزة".





يتبع..

رام الله - دنيا الوطن