مباحثات يمنية تركية لإعادة إعمار ما خلفته الحرب

رام الله - دنيا الوطنعقدت الحكومة اليمنية مباحثات مع الحكومة التركية، الأحد، لبحث مساهمة الأخيرة في إعادة إعمار ما خلفته الحرب التي تشهدها اليمن منذ مطلع 2015.جاء ذلك، خلال اجتماع عقده مستشار الرئيس اليمني لشؤون إعادة الإعمار سيف الشريف مع السفير التركي لدى اليمن فاروق بوزغوز، في العاصمة السعودية الرياض، وفق وكالة الأنباء الحكومية "سبأ".وبحث الاجتماع إمكانية مساهمة تركيا في إعادة الإعمار في اليمن.وناقش الاجتماع "برنامج وخطط إعادة الإعمار في إطارها الشامل ومساعي اليمن للاستفادة من تجارب الدول في هذا الجانب وتبادل وجهات النظر مع الدول الداعمة".ويعاني اليمن، منذ نحو 4 سنوات، من حرب بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي من جهة، والحوثيين الذين يسيطرون على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014، من جهة أخرى.