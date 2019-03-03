عربي

مباحثات يمنية تركية لإعادة إعمار ما خلفته الحرب

مباحثات يمنية تركية لإعادة إعمار ما خلفته الحرب
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت الحكومة اليمنية مباحثات مع الحكومة التركية، الأحد، لبحث مساهمة الأخيرة في إعادة إعمار ما خلفته الحرب التي تشهدها اليمن منذ مطلع 2015.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده مستشار الرئيس اليمني لشؤون إعادة الإعمار سيف الشريف مع السفير التركي لدى اليمن فاروق بوزغوز، في العاصمة السعودية الرياض، وفق وكالة الأنباء الحكومية "سبأ".

وبحث الاجتماع إمكانية مساهمة تركيا في إعادة الإعمار في اليمن.

وناقش الاجتماع "برنامج وخطط إعادة الإعمار في إطارها الشامل ومساعي اليمن للاستفادة من تجارب الدول في هذا الجانب وتبادل وجهات النظر مع الدول الداعمة".

ويعاني اليمن، منذ نحو 4 سنوات، من حرب بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي من جهة، والحوثيين الذين يسيطرون على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014، من جهة أخرى.

أخبار ذات صلة

&#34;بوتفليقة&#34; يُعلن ترشحه رسمياً لخوض انتخابات الرئاسة بالجزائر.. ويعد بانتخابات رئاسية مبكرة

"بوتفليقة" يُعلن ترشحه رسمياً لخوض انتخابات الرئاسة بالجزائر.. ويعد بانتخابات رئاسية مبكرة

&#34;بوتفليقة&#34; سيرسله مع &#34;زعلان&#34;.. دربال: على المرشح تقديم ملفه بنفسه

"بوتفليقة" سيرسله مع "زعلان".. دربال: على المرشح تقديم ملفه بنفسه

الأردن: باب الرحمة جزء لا يتجزأ من الأقصى وغير قابل للتفاوض أو التقسيم

الأردن: باب الرحمة جزء لا يتجزأ من الأقصى وغير قابل للتفاوض أو التقسيم

مظاهرات طلابية بالجزائر ضد ترشيح بوتفليقة وانتشار أمني حول المجلس الدستوري

مظاهرات طلابية بالجزائر ضد ترشيح بوتفليقة وانتشار أمني حول المجلس الدستوري

الأكراد يصرّون على تغيير اسم سوريا الرسمي

الأكراد يصرّون على تغيير اسم سوريا الرسمي

الجيش السوري يصد هجوما على نقاط عسكرية بريف حماة الشمالي

الجيش السوري يصد هجوما على نقاط عسكرية بريف حماة الشمالي

اشتباكات عنيفة بين القوات اليمنية والحوثيين في الحديدة

اشتباكات عنيفة بين القوات اليمنية والحوثيين في الحديدة

مصر.. حكم أولي بإعدام متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ (خلية أكتوبر)

مصر.. حكم أولي بإعدام متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ (خلية أكتوبر)

التعليقات

الدنيا حكايات

فرنسا واتفاق باريس

فرنسا واتفاق باريس

شؤون فلسطينية

المالكي: قوى الشر اجتمعت لتدمير مكتسباتنا وكسر عزيمتنا

المالكي: قوى الشر اجتمعت لتدمير مكتسباتنا وكسر عزيمتنا

مصرع شاب غرقاً في بئر ماء ببلدة قباطية

مصرع شاب غرقاً في بئر ماء ببلدة قباطية

&#34;الحركي المركزي للصحفيين&#34; يلتقي قيادة إقليمي شرق وغرب غزة بحركة فتح

"الحركي المركزي للصحفيين" يلتقي قيادة إقليمي شرق وغرب غزة بحركة فتح

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً ببيت لحم بزعم نيته تنفيذ عملية طعن

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً ببيت لحم بزعم نيته تنفيذ عملية طعن

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينييْن بزعم عبورهما السياج من شمال القطاع

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينييْن بزعم عبورهما السياج من شمال القطاع

لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال اعتدى على 15 صحفيًا خلال شباط المنصرم

لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال اعتدى على 15 صحفيًا خلال شباط المنصرم

صور: هنية يجتمع مع هيئة الحراك الوطني لمسيرات العودة لبحث آخر المستجدات

صور: هنية يجتمع مع هيئة الحراك الوطني لمسيرات العودة لبحث آخر المستجدات

الاحتلال يبعد حارسا عن الأقصى

الاحتلال يبعد حارسا عن الأقصى

منوعات

إيمان العاصي تنشر صورة بـ &#34;ميني جيب&#34;.. والجمهور: &#34;لبسك بقى أوفر&#34;

إيمان العاصي تنشر صورة بـ "ميني جيب".. والجمهور: "لبسك بقى أوفر"

الأمير هاري يتخفى على &#34;تويتر&#34; لمراقبة زوجته ميغان

الأمير هاري يتخفى على "تويتر" لمراقبة زوجته ميغان

منى زكي تمارس التمارين الرياضية مع أحمد حلمي

منى زكي تمارس التمارين الرياضية مع أحمد حلمي

ياسمين الخطيب تكشف المزيد من الأسرار حول زواجها من خالد يوسف

ياسمين الخطيب تكشف المزيد من الأسرار حول زواجها من خالد يوسف

تسريب فكرة برنامج رامز جلال.. قبرٌ و&#34;منكر ونكير&#34;

تسريب فكرة برنامج رامز جلال.. قبرٌ و"منكر ونكير"

معجب يجبر ممثلة تركية على مغادرة منزلها بسبب ما يفعله باستمرار

معجب يجبر ممثلة تركية على مغادرة منزلها بسبب ما يفعله باستمرار

مايكل جاكسون والنساء.. العقدة تتكشف أخيراً

مايكل جاكسون والنساء.. العقدة تتكشف أخيراً

بعد صورتها العارية في الوحل.. حليمة بولند تنشر لقطات جديدة والجمهور يُعلق &#34;مقرفة&#34;

بعد صورتها العارية في الوحل.. حليمة بولند تنشر لقطات جديدة والجمهور يُعلق "مقرفة"

سارة نخلة تهاجم زوجها: &#34;هاتروح فين من ربنا؟&#34;

سارة نخلة تهاجم زوجها: "هاتروح فين من ربنا؟"

عبدالله السدحان يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

عبدالله السدحان يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

عربي

&#34;بوتفليقة&#34; سيرسله مع &#34;زعلان&#34;.. دربال: على المرشح تقديم ملفه بنفسه

"بوتفليقة" سيرسله مع "زعلان".. دربال: على المرشح تقديم ملفه بنفسه

مباحثات يمنية تركية لإعادة إعمار ما خلفته الحرب

مباحثات يمنية تركية لإعادة إعمار ما خلفته الحرب

الأردن: باب الرحمة جزء لا يتجزأ من الأقصى وغير قابل للتفاوض أو التقسيم

الأردن: باب الرحمة جزء لا يتجزأ من الأقصى وغير قابل للتفاوض أو التقسيم

مظاهرات طلابية بالجزائر ضد ترشيح بوتفليقة وانتشار أمني حول المجلس الدستوري

مظاهرات طلابية بالجزائر ضد ترشيح بوتفليقة وانتشار أمني حول المجلس الدستوري