شؤون فلسطينية

إصابة ثلاثة مواطنين برصاص قوات الاحتلال خلال فعاليات الإرباك الليلي شمالي القطاع

إصابة ثلاثة مواطنين برصاص قوات الاحتلال خلال فعاليات الإرباك الليلي شمالي القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أفاد أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بإصابة ثلاثة مواطنين فلسطينيين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في فعاليات الإرباك الليلي، التي بدأت مساء اليوم الأحد، على الحدود الشرقية لشمال قطاع غزة.

بدوره، قال أمير بوخبوط المراسل العسكري لموقع (واللا) الإسرائيلي: "اندلعت مظاهرات عنيفة على حدود قطاع غزة والجيش يتحقق من ذلك"، زاعماً أنه سمع دوي انفجارات شمالي قطاع غزة، وموضحاً أن الجيش الإسرائيلي يتحقق من ذلك.

من جانبه، زعم موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أنه تم إلقاء 16 عبوة متفجرة، نحو القوات الإسرائيلية على الحدود الشرقية لشمال قطاع غزة.

وكانت الجماهير الفلسطينية، توافدت إلى مخيمات العودة على الحدود الشرقية لشمال قطاع غزة؛ للمشاركة في فعاليات الإرباك الليلي.

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