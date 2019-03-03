"الحركي المركزي للصحفيين" يلتقي قيادة إقليمي شرق وغرب غزة بحركة فتح





من جانبه أكد الأخ عاهد فروانة نائب أمين سر المكتب الحركي المركزي أن المكتب الحركي يحرص على اللقاء مع قيادة الأقاليم من اجل زيادة التنسيق والتواصل، موجها التحية والتقدير إلى قيادة إقليم شرق غزة.





وحضر اللقاء الأخ تيسير الراعي مفوض المكاتب الحركية بالإقليم والأخ سعدي حلس مفوض الإعلام والأخ سامح الجدي أمين سر المكتب الحركي الفرعي للصحفيين في شرق غزة وعدد من أعضاء المكتب الحركي المركزي. وفي اللقاء الثاني أعرب الأخ شريف أبو وطفة مفوض المكاتب الحركية بإقليم غرب غزة عن ثقته الكبيرة بتشكيلة المكتب الحركي الجديد والذي يضم مجموعة من الصحفيين القادرين على النهوض بالعمل الصحفي الحركي.





وحضر اللقاء الأخ منذر الحايك مفوض الإعلام بإقليم غرب غزة وأعضاء لجنة الإقليم منير غبن وخالد النجار وخالد الجعبري ومها الشيخ يوسف، بالإضافة إلى الأخ لؤي الغول أمين سر المكتب الحركي الفرعي للصحفيين في غرب غزة أعضاء المكتب الحركي المركزي للصحفيين سامي أبو سالم وهاني الأغا وعلا كساب.





























وفي اللقاء الأول رحب الأخ إياد حلس أمين سر إقليم شرق غزة بوفد المكتب الحركي المركزي للصحفيين معربا عن استعداد الإقليم للعمل مع المكتب الحركي وتشكيل مكتب حركي فرعي مميز بما يخدم الحركة وإعلامها.