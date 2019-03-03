على مدار يوميْن.. كيف ستكون الحالة الجوية؟

رام الله - دنيا الوطنأفاد ليث العلامي الراصد الجوي الفلسطيني، أن الطقس سيكون غدا الاثنين، بارداً مع فرص لهطول أمطار محلية فوق مناطق متفرقة خاصة على أجزاء من الشمال والوسط.واشار العلامي إلى أن بعد غدٍ الثلاثاء سيشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي، متوقعا هطول زخات امطار تتميز بانها تتطور محليا، وتكون غزيرة ورعدية احيانا.