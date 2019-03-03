قوات الاحتلال تعتقل فلسطينييْن بزعم عبورهما السياج من شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الأحد، فلسطينيان، بزعم عبورهما السياج الفاصل من شمال قطاع غزة إلى الداخل، حيث جرى نقلهما للتحقيق معهما، بحسب ما أعلنه موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي.وكان الموقع قد أكد، أن جنود الجيش الإسرائيلي، قد انتشروا عند السياج الحدودي بالقرب من أحد الكيبوتسات بمنطقة (أشكول)، وذلك بعد رصد مشتبه به عبر السياج.وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، في إطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، والارباك الليلي.