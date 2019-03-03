شؤون فلسطينية

أبوظريفة: الوفد الأمني المصري سيصل لغزة الثلاثاء المقبل ومصرون على إنهاء الانقسام

أبوظريفة: الوفد الأمني المصري سيصل لغزة الثلاثاء المقبل ومصرون على إنهاء الانقسام
خاص دنيا الوطن - محمد عوض 
أعلن طلال ابو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الوفد الأمني المصري، سيصل الى قطاع غزة يوم الثلاثاء المقبل، لوضع الفصائل في صورة ما تم الاتفاق عليه من الاحتلال، وتحديد اشكال الزامه بوعودات تخفيف الحصار عن قطاع غزة.

واوضح ابو ظريفة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن المصريين يدركون الحالة التي يعيشها الاهالي في قطاع غزة، خاصة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وفي غياب التزام الاحتلال بالتفاهمات.

وفي السياق، قال أبو ظريفة: "إن الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار تدرك تماما انه عندما يتم ايقاف ادوات النضال والكفاح، يتم ايقافها في اطار التفاهمات بين الاطراف المعنية، ولكن الاحتلال مازال يعطي وعودا دون ان ينفذها على قاعدة أنها التزامات وتفاهمات".

واضاف: "الشباب الثائر عندما لمس عدم وجود ثمار تخفيف الحصار، أخذوا على عاتقهم بالعودة الى النشاط الليلي عبر وحدة الارباك رغم عدم وجود قرار من الهيئة".

وتابع أبو ظريفة بقوله: "استهداف المتظاهرين من الاطفال على مسافات بعيدة كما جرى ويجري كل اسبوع، ولهذا فإن الاحتلال هو من يتحمل مسؤولية عودة ادوات المقاومة الشعبية كمبادرات من الشباب الثائر، بسبب استمرار تنصل الاحتلال من التفاهمات لتخفيف الحصار".

وفي سياق ذي صلة، أن هناك اصرار على المضي قدما تجاه انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتطور العلاقة مع المصريين، واستمرارها في رعاية ملف المصالحة رغم التعقيدات.

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن غرفة العمليات المشتركة في حالة انعقاد دائم، وقراراتها بالاجماع، وتراقب سلوكيات الاحتلال، وترصد كافة خروقاته.

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