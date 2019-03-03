حركة فتح تُعلق على قضية تغيير شكل النصب التذكاري للجندي المجهول بغزة











رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، على قضية تغيير شكل النصب التذكاري للجندي المجهول في مدينة غزة.وتساءلت حركة فتح، عبر الناطق باسمها عاطف أبو سيف، "هل يعقل أن تقوم حركة حماس بتغيير شكل الجندي المجهول، الذي يعتبر أحد أبرز معالم مدينة غزة؟".وقال أبو سيف: لقد أشار نصب الجندي المجهول على مدار العقود المتتالية بعد النكبة، إلى تضحيات الشعب الفلسطيني، والجنود المجهولون، في الطريق الي القدس.وأضاف: "لا يمكن الاستخفاف بتاريخ الشعوب وتضحياتها ولا بهوية النضال الوطني، ولا بالارث الكفاحي لشعبنا"، متابعًا: "لقد كانت دائمًا بندقية الجندي المجهول تشير إلى القدس وإلى فلسطين السليبة".وأوضح أن استبدال الجندي وبندقيته بمجسمات هندسية يشكل التفافا على هوية الشعب الفلسطيني، وكفاحه، الأمر الذي يتطلب موقفا وطنيا حازما من قبل فصائل العمل الوطني وفعاليات المجتمع المحلي تجاه مثل هذه المسلكيات غير الوطنية، وفق تعبير أبو سيف.وختم القيادي الفتحاوي، حديثه، قائلًا: "الجندي المجهول الذي حمل الامل والحلم وكان شوكة في حلق الاحتلال واعوانه ليس ملكا لاحد ولا يحق لاحد ان يغير هويته ولا شكله".