البطش: الاحتلال يحاول جر مسيرات العودة لمربع الاشتباك المسلح

خاص دنيا الوطن - محمد عوضأكد خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، أن التواصل والتنسيق بين الفصائل الوطنية والاسلامية الفلسطينية مستمر، بالاضافة الى التاكيد على استمرار مسيرات العودة حتى تحقيق اهدافها.وقال البطش لـ "دنيا الوطن": "ما سمعناه من اسماعيل هنية هو التأكيد على اهمية نجاح الدور المصري، واستعادة الوحدة والوطنية، واستمرار المسيرات"، كاشفا ان وفدا امنيا مصريا سيأتي الى قطاع غزة خلال الاسبوع المقبل؛ لمواصلة جهوده لانهاء حصاره عن قطاع غزة.وفي السياق، بين البطش، أن هناك مسعى اسرائيلي لعسكرة المسيرات، وجرحها الى مربع الاشتباك المسلح؛ حتى تنتهي هذه المسيرات، وتعفي اسرائيل نفسها من دفع ثمنها مثل كسر الحصار، ووقف التطبيع.وقال: "عندما تنتقل المسيرات الى مرحلة العسكرة، فان الاحتلال سيرتاح، فلن يطالبه المجتمع الدولي، وبالتالي سنحافظ على المسيرات بطابعها السلمي، وسنضغط باتجاه كسر الحصار عن قطاع غزة".وبين القيادي في الجهاد، أن يوم 30 آذار/مارس، سيكون عنوانه الاكبر هو الحشد الجماهيري وسلمية الاداء وتفوت الفرصة على الاحتلال في توغله بالدم الفلسطيني.