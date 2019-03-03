شؤون فلسطينية

الحية: المصريون بصدد البدء بجولة جديدة لإلزام الاحتلال بالتفاهمات

الحية: المصريون بصدد البدء بجولة جديدة لإلزام الاحتلال بالتفاهمات
رام الله - دنيا الوطن
أكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، ان المصريين بصدد البدء بجولة جديدة؛ لإلزام الاحتلال الاسرائيلي بالتفاهمات التي تم التوقيع عليها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء اللقاء الذي جمع اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مع الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء اليوم الأحد، في مكتبه بمدينة غزة.

وأشار الحية إلى أن جمهورية مصر العربية، ستبقى دائما الى جانب القضية الفلسطينية وشعبها، وتحديدا في قطاع غزة، منوها إلى أن هنية جدد شكره امام الفصائل، لجمهورية مصر العربية على افراجها عن المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا محتجزين لديها، مؤكدا ان العلاقة مع مصر استراتيجية وقوية.

وبين الحية، أن هنية أكد خلال اللقاء على الثوابت الفلسطينية، وعلى أهمية مسيرات العودة واستمرارها حتى تحقيق أهدافها.

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