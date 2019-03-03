صور: هنية يجتمع مع هيئة الحراك الوطني لمسيرات العودة لبحث آخر المستجدات





















خاص دنيا الوطن - محمد عوضعقد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، اجتماعاً مع قادة هيئة الحراك الوطني لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الأحد؛ لبحث ملفات مسيرات العودة والمسير البحري الاسبوعي، ولوضع الهيئة بصورة تطورات الاوضاع السياسية خاصة بعد انتهاء زيارة هنية للقاهرة الاخيرة، التي استغرقت 24 يوما.ومن المتوقع ان تخرج الهيئة العليا لمسيرات العودة، بمؤتمر صحفي من داخل مكتب هنية بحضور، كل الفصائل الفلسطينية، عدا حركة فتح.