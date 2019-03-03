الاحتلال يبعد حارسا عن الأقصى

رام الله - دنيا الوطنسلمت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، حارس المسجد الاقصى المبارك، محمد الصالحي، أمر إبعادٍ عن مركز عمله في المسجد لمدة أسبوع، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الحارس الصالحي اليوم أثناء خروجه من المسجد من جهة باب السلسلة.