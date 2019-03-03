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الجيش السوري يصد هجوما على نقاط عسكرية بريف حماة الشمالي

الجيش السوري يصد هجوما على نقاط عسكرية بريف حماة الشمالي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش السوري تصفية 32 مسلحا من تنظيم "جبهة النصرة" ومقتل 18 جنديا في صفوفه، بهجوم مباغت شنه التنظيم على نقاط عسكرية للجيش في ريف حماة الشمالي غربي سوريا.

وقال مصدر عسكري سوري مسؤول لـ (RT): "بدأت جبهة النصرة، الهجوم الساعة الثانية والنصف ليلا على نقاط الجيش السوري، وأسفر الهجوم عن مقتل 32 عنصرا من الفصائل المسلحة و18 للجيش السوري".

كما أشار المصدر إلى أن سلاح الجو السوري استهدف أرتالا وتجمعات للفصائل المسلحة في اللطامنة والزكاة، وأن الهجوم توقف بعد قطع خطوط الإمداد عن المسلحين.

ولم يطرأ أي تغيير على الخريطة نتيجة للمعركة، وحسب المصدر فقد استطاع الجيش تفجير عناصر "النصرة" على مسافة بعيدة عن نقاطه.

وذكرت وكالة (سانا) السورية للأنباء أن وحدات من الجيش السوري أحبطت مساء أمس محاولة تسلل لمسلحين على محور لحايا معركبة في ريف حماة الشمالي وكبدتهم خسائر فادحة بالعتاد والأفراد.

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