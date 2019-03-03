مصر.. حكم أولي بإعدام متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ (خلية أكتوبر)

رام الله - دنيا الوطنقضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بإعدام متهم أدين بالانضمام إلى خلية "إرهابية" وقتل شرطي، في حكم أولي بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية أكتوبر".وقال مصدر قضائي لوكالة (الأناضول)، فضل عدم ذكر اسمه: "إن محكمة جنايات القاهرة قضت الأحد، حضوريًا لكل المتهمين بمعاقبة محمد إبراهيم فتحي بالإعدام، و4 آخرين بالسجن المؤبد (25عاما) في إعادة محاكمتهم للمرة الثانية في القضية المعروفة إعلاميًّا (خلية أكتوبر) غرب القاهرة".ويعد هذا الحكم أوليًا قابلا للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) خلال 60 يوما من صدور حيثيات الحكم.وفي 3 شباط/فبراير الماضي، قررت المحكمة ذاتها إحالة أوراق المتهم للمفتي للحصول على رأيه الشرعي بإعدامه، وحددت جلسة الأحد، للنطق بالحكم على المتهمين بالقضية كلها البالغ عددهم 5 حضوري، وأصدرت حكمها المتقدم.وفي 20 أيلول/سبتمبر 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام 5 متهمين (4 حضوري، 1غيابي) والسجن المؤبد بحق اثنين أحدهم غيابي في القضية ذاتها.وفي آذار/مارس 2016، ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وقررت إعادة محاكمتهم مرة أخرى، وعقب حكم الأحد، يتبقي للمتهمين درجة تقاض واحدة.وكانت النيابة العامة أمرت في آذار/مارس 2014، بإحالة المتهمين الـ7 للمحاكمة بعدة اتهامات ينفون صحتها منها "ارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة "إرهابية" تعمل على خلاف أحكام القانون، وتمويل الجماعات الإرهابية بمعونات مادية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة السادس من تشرين الاول/أكتوبر ومقتل شرطي".ومنذ 7 آذار/مارس 2015، وحتى 20 شباط/فبراير 2019، نفذت السلطات 42 حكما بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمرًا بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته.