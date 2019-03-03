مصرع أربعة أشخاص في حريق باسطنبول

رام الله - دنيا الوطنلقي أربعة أشخاص مصرعهم في حريق بمبنى مؤلف من خمسة طوابق، في منطقة باي أوغلو، وسط اسطنبول.واندلع حريق، الأحد، لسبب لم يتسن تحديده، في الطوابق العليا من المبنى التاريخي الذي يتم تصوير أفلام سينمائية فيه أحيانا، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).وفي تصريح صحفي أفاد رئيس بلدية باي أوغلو، أحمد مصباح دميرجان، عقب تفقد موقع الحادث، أن الحريق اندلع في شقة يقطنها سبعة أفراد.ولفت إلى أن الحريق الذي تم اخماده من قبل فرق الأطفاء، أسفر عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة شخص، فيما نجا اثنان.وذكر أن كافة الضحايا مواطنون أتراك، وأوضح أن المبنى يستخدم لتصوير الأفلام بين الفينة والأخرى.