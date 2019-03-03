دولي

مصرع أربعة أشخاص في حريق باسطنبول

مصرع أربعة أشخاص في حريق باسطنبول
رام الله - دنيا الوطن
لقي أربعة أشخاص مصرعهم في حريق بمبنى مؤلف من خمسة طوابق، في منطقة باي أوغلو، وسط اسطنبول.

واندلع حريق، الأحد، لسبب لم يتسن تحديده، في الطوابق العليا من المبنى التاريخي الذي يتم تصوير أفلام سينمائية فيه أحيانا، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).

وفي تصريح صحفي أفاد رئيس بلدية باي أوغلو، أحمد مصباح دميرجان، عقب تفقد موقع الحادث، أن الحريق اندلع في شقة يقطنها سبعة أفراد.

ولفت إلى أن الحريق الذي تم اخماده من قبل فرق الأطفاء، أسفر عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة شخص، فيما نجا اثنان.

وذكر أن كافة الضحايا مواطنون أتراك، وأوضح أن المبنى يستخدم لتصوير الأفلام بين الفينة والأخرى.

أخبار ذات صلة

نتنياهو: اتفقت مع الرئيس بوتين على إخراج القوات الأجنبية من سوريا

نتنياهو: اتفقت مع الرئيس بوتين على إخراج القوات الأجنبية من سوريا

كندا تبدأ إجراءات تسليم مديرة (هواوي) للولايات المتحدة

كندا تبدأ إجراءات تسليم مديرة (هواوي) للولايات المتحدة

&#34;رواندا&#34; تطلق أول قمر صناعي للإتصالات وتوفر الأنترنت مجاناً لمواطنيها

"رواندا" تطلق أول قمر صناعي للإتصالات وتوفر الأنترنت مجاناً لمواطنيها

نائب إيراني: محمد جواد ظريف مخترق أمنياً

نائب إيراني: محمد جواد ظريف مخترق أمنياً

روسيا: خطوات (صفقة القرن) مشبوهة ومخالفة للقواعد الدولية

روسيا: خطوات (صفقة القرن) مشبوهة ومخالفة للقواعد الدولية

شاهد: الطيار الهندي المُحرر من باكستان يُثير غضب مواطنيه

شاهد: الطيار الهندي المُحرر من باكستان يُثير غضب مواطنيه

البنتاغون يوقف التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية

البنتاغون يوقف التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية

قاسمي: جزر الخليج الثلاث جزء لا يتجزأ من إيران

قاسمي: جزر الخليج الثلاث جزء لا يتجزأ من إيران

التعليقات

الدنيا حكايات

فرنسا واتفاق باريس

فرنسا واتفاق باريس

شؤون فلسطينية

النقابة تستنكر اعتقال الصحفي حازم ناصر

النقابة تستنكر اعتقال الصحفي حازم ناصر

عشراوي: إلحاق القنصلية الأمريكية إلى &#34;السفارة&#34; يشكل اعترافاً بضم إسرائيل للقدس

عشراوي: إلحاق القنصلية الأمريكية إلى "السفارة" يشكل اعترافاً بضم إسرائيل للقدس

عريقات يدعو الدول العربية والإسلامية إلى حماية إرث القدس ومقدساتها

عريقات يدعو الدول العربية والإسلامية إلى حماية إرث القدس ومقدساتها

صيدم: مناهجنا تخلو من التحريض والاحتلال يسعى لأسرلتها

صيدم: مناهجنا تخلو من التحريض والاحتلال يسعى لأسرلتها

معايعة: أنجزنا الخطة الإدارية والحفاظية لموقع التراث العالمي بتير

معايعة: أنجزنا الخطة الإدارية والحفاظية لموقع التراث العالمي بتير

الأحمد يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في عمان

الأحمد يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في عمان

فتح: التزام القيادة تجاه الشهداء والأسرى غير محدود

فتح: التزام القيادة تجاه الشهداء والأسرى غير محدود

الرجوب يلتقي الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي

الرجوب يلتقي الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي

منوعات

إيمان العاصي تنشر صورة بـ &#34;ميني جيب&#34;.. والجمهور: &#34;لبسك بقى أوفر&#34;

إيمان العاصي تنشر صورة بـ "ميني جيب".. والجمهور: "لبسك بقى أوفر"

الأمير هاري يتخفى على &#34;تويتر&#34; لمراقبة زوجته ميغان

الأمير هاري يتخفى على "تويتر" لمراقبة زوجته ميغان

منى زكي تمارس التمارين الرياضية مع أحمد حلمي

منى زكي تمارس التمارين الرياضية مع أحمد حلمي

ياسمين الخطيب تكشف المزيد من الأسرار حول زواجها من خالد يوسف

ياسمين الخطيب تكشف المزيد من الأسرار حول زواجها من خالد يوسف

تسريب فكرة برنامج رامز جلال.. قبرٌ و&#34;منكر ونكير&#34;

تسريب فكرة برنامج رامز جلال.. قبرٌ و"منكر ونكير"

معجب يجبر ممثلة تركية على مغادرة منزلها بسبب ما يفعله باستمرار

معجب يجبر ممثلة تركية على مغادرة منزلها بسبب ما يفعله باستمرار

مايكل جاكسون والنساء.. العقدة تتكشف أخيراً

مايكل جاكسون والنساء.. العقدة تتكشف أخيراً

بعد صورتها العارية في الوحل.. حليمة بولند تنشر لقطات جديدة والجمهور يُعلق &#34;مقرفة&#34;

بعد صورتها العارية في الوحل.. حليمة بولند تنشر لقطات جديدة والجمهور يُعلق "مقرفة"

سارة نخلة تهاجم زوجها: &#34;هاتروح فين من ربنا؟&#34;

سارة نخلة تهاجم زوجها: "هاتروح فين من ربنا؟"

عبدالله السدحان يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

عبدالله السدحان يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

عربي

مصر.. حكم أولي بإعدام متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ (خلية أكتوبر)

مصر.. حكم أولي بإعدام متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ (خلية أكتوبر)

الجزائر: رموز جديدة للمعارضة تقلب الطاولة على التقليديين

الجزائر: رموز جديدة للمعارضة تقلب الطاولة على التقليديين

السعودية تاسع أقوى اقتصاد فى العالم.. اعرف سر ترند &#34;عملاق الشرق الأوسط&#34;

السعودية تاسع أقوى اقتصاد فى العالم.. اعرف سر ترند "عملاق الشرق الأوسط"

الأوبزرفر: &#34;حزب الله&#34; أكبر من أي وقت مضى في بيروت

الأوبزرفر: "حزب الله" أكبر من أي وقت مضى في بيروت