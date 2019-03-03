شؤون فلسطينية

النقابة تستنكر اعتقال الصحفي حازم ناصر

النقابة تستنكر اعتقال الصحفي حازم ناصر
المصور الصحفي في فضائية النجاح "حازم ناصر"
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت نقابة الصحفيين قيام المخابرات العامة باعتقال الزميل المصور الصحفي في فضائية النجاح "حازم ناصر" من منزله ليلة أمس الاحد، والذي جاء في اعقاب سلسلة استدعات ومضايقات خلال الاسابيع الماضية.

واعتبرت النقابة ان اعتقال ناصر يندرج في اطار تقييد حرية العمل الصحفي وانتهاك حرية الرأي والتعبير عنه، ودعت الى الافراج الفوري عنه، خاصة وانه كان قد استدعي عدة مرات خلال الاسابيع الماضية وخضع للتحقيق دون ثبوت ارتكابه اية مخالفة. 

ورأت النقابة انه ورغم انخفاض مستوى الانتهاكات الداخلية في الضفة الغربية خلال الاشهر الماضية، وهو ما تثمنه النقابة وتنظر له بارتياح، الا ان الاجهزة الامنية لا زالت تمارس ضغوطاً على بعض الصحفيين من وقت لاخر، وهو ما ترفضه النقابة باعتباره انتهاكاً وتدخلاً مرفوضاً في شؤون الصحفيين، وتدعو الى وقفه تماماً.

واكدت النقابة ان مستشارها القانوني يتابع قضية الزميل ناصر قانونياً، وان الامانة العامة تبذل كل جهودها لتأمين الافراج عنه وعودته لعمله واسرته.

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