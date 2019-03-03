شؤون فلسطينية

معايعة: أنجزنا الخطة الإدارية والحفاظية لموقع التراث العالمي بتير

معايعة: أنجزنا الخطة الإدارية والحفاظية لموقع التراث العالمي بتير
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت وزيرة السياحة والآثار السيدة رُلى معايعة، رئيس بلدية بتير، السيد تيسير قطوش، ورئيسة جمعية تطوع للأمل المقدسية السيدة سلفيا أبو لبن، والوفد المرافق لهما، وذلك في مقر وزارة السياحة والآثار بمدينة بيت لحم.

في البداية، رحبت الوزيرة معايعة بالسيد قطوش والسيدة سلفيا والوفد المرافق لهما، مشيدة بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته بلدة بتير وبالأخص في المجال السياحي، حيث كان للنجاح في ادراج مدرجات بتير على لائحة التراث العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، (يونسكو) الدور الكبير في احداث هذا التطور، الأمر الذي ساهم في منع جدار الضم والتوسع من تدمير هذا الموقع والذي يتميز بنظام مائي، وزراعي، وتراثي فريد، ومشهداً ثقافياً ذات إطلالة طبيعية وبيئية خلابة ووديان زراعية، ومدرجات زراعية لزراعة الخضار والعنب والزيتون، حيث يمتد 545 ألف متر مربع.

وأكدت معايعة على استمرار الدعم لبتير في المجالات التي تعمل على الحفاظ على الموقع، مشاريع من شانها احداث نقلة نوعية لهذا الموقع العالمي علاوة على انجاز الخطة الادارية والحفاظية والتي ستساهم في الحفاظ على الموقع وتحديد المشاريع ذات الاهمية لهذا. 

وبحث الاجتماع سبل عقد مهرجان سياحي في بتير وسبل تدعيم الحرف التقليدية والمسارات السياحية فيها، علاوة على الترويج السياحي لزيارة هذه المنطقة الفريدة والاستمتاع بجمالها الطبيعي ولتشكل عنصرا مهما في البرامج السياحية للوفود السياحية التي تهتم في الانماط السياحية التي تنتهجها بتير، علاوة على التباحث حول سبل تذليل العقبات امام المشاريع التي تشرف عليها وزارة السياحة والاثار في هذه المنطقة وسبل ضبط التعديات على موقع التراث العالمي والحفاظ علية. 

ومن جهته، أشاد رئيس البلدية السيد قطوش بالدور الكبير الذي قامت به الوزيرة معايعة ووزارة السياحة والاثار للنهوض بقطاع السياحة والتراث الثقافي في كافة المناطق والمواقع وخاصة في بتير، علاوة على شكره للدور الكبير الذي لعبته الوزارة في عملية تسجيل مدرجات بتير على لائحة التراث العالمي، الامر الذي ساهم وبشكل فاعل في ايقاف جدار الضم والتوسع في هذه المنطقة المهمة. 

وتحدث قطوش عن أهمية استمرار وزارة السياحة والآثار بجهودها في مجال الترويج السياحي للمسارات السياحية في مختلف محافظات الوطن وعلى رأسها بتير، حيث ساهم هذا الترويج في زيادة أعداد السياح القادمين الى بتير بشكل واضح، وساهم في تعدد مصادر الدخل المحلي للبلدة ودفع عجلة الاقتصاد. 

وكانت وزارة السياحة والآثار، قد أنجزت الخطة الإدارية والحفاظية لموقع أرض الزيتون والعنب- المدرجات الزراعية لجنوب القدس في بتير و التي ستساهم في الحفاظ على الموقع و تحديد المشاريع ذات الاهمية لهذا الموقع خلال الـ 10 اعوام القادمة علاوة على القيام بالعديد من المشاريع والتي عملت على ترميم منازل ومواقع اثرية بالإضافة لترميم المدرجات والمساطب الزراعية في المرحلة الاولى و الثانية ومشاريع ذات علاقة بالحفاظ على البيئة الحضارية لموقع التراث العالمي بتير و لعديد العديد من المشاريع التي ساهمت و تساهم في تطوير الموقع وجذب الوفود السياحية له.  

أخبار ذات صلة

النقابة تستنكر اعتقال الصحفي حازم ناصر

النقابة تستنكر اعتقال الصحفي حازم ناصر

عشراوي: إلحاق القنصلية الأمريكية إلى &#34;السفارة&#34; يشكل اعترافاً بضم إسرائيل للقدس

عشراوي: إلحاق القنصلية الأمريكية إلى "السفارة" يشكل اعترافاً بضم إسرائيل للقدس

عريقات يدعو الدول العربية والإسلامية إلى حماية إرث القدس ومقدساتها

عريقات يدعو الدول العربية والإسلامية إلى حماية إرث القدس ومقدساتها

صيدم: مناهجنا تخلو من التحريض والاحتلال يسعى لأسرلتها

صيدم: مناهجنا تخلو من التحريض والاحتلال يسعى لأسرلتها

الأحمد يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في عمان

الأحمد يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في عمان

الوزير لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: رواتب أسر الشهداء والجرحى هذا الشهر ليست كاملة

الوزير لـ "دنيا الوطن": رواتب أسر الشهداء والجرحى هذا الشهر ليست كاملة

فتح: التزام القيادة تجاه الشهداء والأسرى غير محدود

فتح: التزام القيادة تجاه الشهداء والأسرى غير محدود

الرجوب يلتقي الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي

الرجوب يلتقي الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي

التعليقات

الدنيا حكايات

فرنسا واتفاق باريس

فرنسا واتفاق باريس

شؤون فلسطينية

النقابة تستنكر اعتقال الصحفي حازم ناصر

النقابة تستنكر اعتقال الصحفي حازم ناصر

عشراوي: إلحاق القنصلية الأمريكية إلى &#34;السفارة&#34; يشكل اعترافاً بضم إسرائيل للقدس

عشراوي: إلحاق القنصلية الأمريكية إلى "السفارة" يشكل اعترافاً بضم إسرائيل للقدس

عريقات يدعو الدول العربية والإسلامية إلى حماية إرث القدس ومقدساتها

عريقات يدعو الدول العربية والإسلامية إلى حماية إرث القدس ومقدساتها

صيدم: مناهجنا تخلو من التحريض والاحتلال يسعى لأسرلتها

صيدم: مناهجنا تخلو من التحريض والاحتلال يسعى لأسرلتها

معايعة: أنجزنا الخطة الإدارية والحفاظية لموقع التراث العالمي بتير

معايعة: أنجزنا الخطة الإدارية والحفاظية لموقع التراث العالمي بتير

الأحمد يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في عمان

الأحمد يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في عمان

فتح: التزام القيادة تجاه الشهداء والأسرى غير محدود

فتح: التزام القيادة تجاه الشهداء والأسرى غير محدود

الرجوب يلتقي الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي

الرجوب يلتقي الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي

منوعات

إيمان العاصي تنشر صورة بـ &#34;ميني جيب&#34;.. والجمهور: &#34;لبسك بقى أوفر&#34;

إيمان العاصي تنشر صورة بـ "ميني جيب".. والجمهور: "لبسك بقى أوفر"

الأمير هاري يتخفى على &#34;تويتر&#34; لمراقبة زوجته ميغان

الأمير هاري يتخفى على "تويتر" لمراقبة زوجته ميغان

منى زكي تمارس التمارين الرياضية مع أحمد حلمي

منى زكي تمارس التمارين الرياضية مع أحمد حلمي

ياسمين الخطيب تكشف المزيد من الأسرار حول زواجها من خالد يوسف

ياسمين الخطيب تكشف المزيد من الأسرار حول زواجها من خالد يوسف

تسريب فكرة برنامج رامز جلال.. قبرٌ و&#34;منكر ونكير&#34;

تسريب فكرة برنامج رامز جلال.. قبرٌ و"منكر ونكير"

معجب يجبر ممثلة تركية على مغادرة منزلها بسبب ما يفعله باستمرار

معجب يجبر ممثلة تركية على مغادرة منزلها بسبب ما يفعله باستمرار

مايكل جاكسون والنساء.. العقدة تتكشف أخيراً

مايكل جاكسون والنساء.. العقدة تتكشف أخيراً

بعد صورتها العارية في الوحل.. حليمة بولند تنشر لقطات جديدة والجمهور يُعلق &#34;مقرفة&#34;

بعد صورتها العارية في الوحل.. حليمة بولند تنشر لقطات جديدة والجمهور يُعلق "مقرفة"

سارة نخلة تهاجم زوجها: &#34;هاتروح فين من ربنا؟&#34;

سارة نخلة تهاجم زوجها: "هاتروح فين من ربنا؟"

عبدالله السدحان يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

عبدالله السدحان يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

عربي

الجزائر: رموز جديدة للمعارضة تقلب الطاولة على التقليديين

الجزائر: رموز جديدة للمعارضة تقلب الطاولة على التقليديين

السعودية تاسع أقوى اقتصاد فى العالم.. اعرف سر ترند &#34;عملاق الشرق الأوسط&#34;

السعودية تاسع أقوى اقتصاد فى العالم.. اعرف سر ترند "عملاق الشرق الأوسط"

الأوبزرفر: &#34;حزب الله&#34; أكبر من أي وقت مضى في بيروت

الأوبزرفر: "حزب الله" أكبر من أي وقت مضى في بيروت

&#34;تقترب من النهاية&#34;.. معركة استعادة آخر جيوب &#34;تنظيم الدولة&#34; في سوريا

"تقترب من النهاية".. معركة استعادة آخر جيوب "تنظيم الدولة" في سوريا