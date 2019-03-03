معايعة: أنجزنا الخطة الإدارية والحفاظية لموقع التراث العالمي بتير





في البداية، رحبت الوزيرة معايعة بالسيد قطوش والسيدة سلفيا والوفد المرافق لهما، مشيدة بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته بلدة بتير وبالأخص في المجال السياحي، حيث كان للنجاح في ادراج مدرجات بتير على لائحة التراث العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، (يونسكو) الدور الكبير في احداث هذا التطور، الأمر الذي ساهم في منع جدار الضم والتوسع من تدمير هذا الموقع والذي يتميز بنظام مائي، وزراعي، وتراثي فريد، ومشهداً ثقافياً ذات إطلالة طبيعية وبيئية خلابة ووديان زراعية، ومدرجات زراعية لزراعة الخضار والعنب والزيتون، حيث يمتد 545 ألف متر مربع.





وأكدت معايعة على استمرار الدعم لبتير في المجالات التي تعمل على الحفاظ على الموقع، مشاريع من شانها احداث نقلة نوعية لهذا الموقع العالمي علاوة على انجاز الخطة الادارية والحفاظية والتي ستساهم في الحفاظ على الموقع وتحديد المشاريع ذات الاهمية لهذا.





وبحث الاجتماع سبل عقد مهرجان سياحي في بتير وسبل تدعيم الحرف التقليدية والمسارات السياحية فيها، علاوة على الترويج السياحي لزيارة هذه المنطقة الفريدة والاستمتاع بجمالها الطبيعي ولتشكل عنصرا مهما في البرامج السياحية للوفود السياحية التي تهتم في الانماط السياحية التي تنتهجها بتير، علاوة على التباحث حول سبل تذليل العقبات امام المشاريع التي تشرف عليها وزارة السياحة والاثار في هذه المنطقة وسبل ضبط التعديات على موقع التراث العالمي والحفاظ علية.





ومن جهته، أشاد رئيس البلدية السيد قطوش بالدور الكبير الذي قامت به الوزيرة معايعة ووزارة السياحة والاثار للنهوض بقطاع السياحة والتراث الثقافي في كافة المناطق والمواقع وخاصة في بتير، علاوة على شكره للدور الكبير الذي لعبته الوزارة في عملية تسجيل مدرجات بتير على لائحة التراث العالمي، الامر الذي ساهم وبشكل فاعل في ايقاف جدار الضم والتوسع في هذه المنطقة المهمة.





وتحدث قطوش عن أهمية استمرار وزارة السياحة والآثار بجهودها في مجال الترويج السياحي للمسارات السياحية في مختلف محافظات الوطن وعلى رأسها بتير، حيث ساهم هذا الترويج في زيادة أعداد السياح القادمين الى بتير بشكل واضح، وساهم في تعدد مصادر الدخل المحلي للبلدة ودفع عجلة الاقتصاد.





وكانت وزارة السياحة والآثار، قد أنجزت الخطة الإدارية والحفاظية لموقع أرض الزيتون والعنب- المدرجات الزراعية لجنوب القدس في بتير و التي ستساهم في الحفاظ على الموقع و تحديد المشاريع ذات الاهمية لهذا الموقع خلال الـ 10 اعوام القادمة علاوة على القيام بالعديد من المشاريع والتي عملت على ترميم منازل ومواقع اثرية بالإضافة لترميم المدرجات والمساطب الزراعية في المرحلة الاولى و الثانية ومشاريع ذات علاقة بالحفاظ على البيئة الحضارية لموقع التراث العالمي بتير و لعديد العديد من المشاريع التي ساهمت و تساهم في تطوير الموقع وجذب الوفود السياحية له.







رام الله - دنيا الوطناستقبلت وزيرة السياحة والآثار السيدة رُلى معايعة، رئيس بلدية بتير، السيد تيسير قطوش، ورئيسة جمعية تطوع للأمل المقدسية السيدة سلفيا أبو لبن، والوفد المرافق لهما، وذلك في مقر وزارة السياحة والآثار بمدينة بيت لحم.