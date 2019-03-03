الأحمد يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في عمان

رام الله - دنيا الوطناجتمع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد في عمان مع الرئيس نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني.وناقش الجانبان جدول الأعمال المطروح على اجتماع اتحاد البرلمان العربي، التي انطلقت ليلة أمس في عمان، والتي تكسب أهمية خاصة في ظل العقبات المتلاحقة أمام جهود عملية السلام في الشرق الأوسط، نتيجة مواقف الإدارة الأمريكية الأخيرة وتحركها لفرض حل استسلامي على الشعب الفلسطيني والأمة العربية، ينسجم مع سياسة اليمين الإسرائيلي المتطرف، خاصة ما يتعلق بالقدس واللاجئين والاستيطان، ويتعارض مع مبادرة السلام العربية التي أكدت على إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ومناقشة تنقية أجواء العلاقات العربية، بما يعزز قدرة الأمة العربية على مجابهة المخاطر التي تتعرض لها لتمزيق وحدتها.كما ناقش بري والأحمد أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان وتعزيز أمنها واستقرارها وإبعادها عن كل المحاولات التي تجري لبث الفرقة والخلافات داخلها بأساليب خبيثة.وعبر الأحمد عن شكر وتقدير الرئيس أبو مازن، والقيادة الفلسطينية على الجهود الخيرة التي يبذلها الرئيس بري من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار في المخيمات ومحيطها اللبناني وتحسين الأوضاع.