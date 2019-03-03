فتح: التزام القيادة تجاه الشهداء والأسرى غير محدود

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة (فتح)، اليوم الأحد: إن التزام القيادة تجاه الشهداء والأسرى وعوائلهم غير محدود، مشددة على أن القيادة ستواصل جهودها لدعمهم، مهما كلّف الأمر.وجاء في بيان للمتحدث باسم الحركة د. عاطف أبو سيف، أن قضية الأسرى، ودعم صمودهم، والدفاع عنهم، وتمكين عوائل الشهداء من أجل أن يعيشوا حياة كرامة، تقع في سلم أولويات القيادة.وأضاف: "لن ترهبنا الإجراءات الإسرائيلية، ولن توقف التزاماتنا تجاه أسرانا، وعوائل شهدائنا، سرقة أموال المقاصة لأن أولوياتنا واضحة فتضحيات الشهداء والأسرى هي القناديل التي تُضيء لنا طريق الحرية".وتابع أبو سيف: أن تلك التضحيات والبطولات التي سطروها لا تقدر بثمن، وإن واجبنا أن ندافع عن قضيتهم، ونسندهم ونحمي عائلاتهم.وقال المتحدث باسم حركة فتح: إن "قيادتنا كما هي مؤتمنة على أحلام الشهداء والأسرى، وحارسة تضحياتهم أيضاً حامية لعائلاتهم ومدافعة عنهم".وأعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال، رامي الحمد الله، أن أول الرواتب التي ستُصرف هي مخصصات الأسرى والشهداء، وستصرف اليوم أو غداً.وأضاف في كلمة له خلال افتتاح برنامج التدريب العربي في ديوان الموظفين العام، اليوم الأحد: "قطعوا مخصصات الأسرى والشهداء، نقول لهم: إن أول الرواتب التي ستصرف اليوم أو غداً، هي رواتب مخصصات الأسرى والشهداء، إن شاء الله سندفع اليوم أو غداً بتعليمات من الرئيس والحكومة تنفذ التعليمات".وتابع الحمد الله: "بصبر الجميع، سنتمكن من دفع جزء من مخصصات رواتب الموظفين، وعلينا بالصبر".من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ: إنه بناءً على تعليمات الرئيس، سيتم اليوم صرف مستحقات عائلات الشهداء والأسرى والأسرى المحررين، ومستحقات مخيمات اللاجئين لهم الأولوية دائماً".