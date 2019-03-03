الرجوب يلتقي الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي

رام الله - دنيا الوطنالتقى اللواء جبريل الرجوب، رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، الجمعة في العاصمة التايلندية، بانكوك، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (انوك)، الشيخ أحمد الفهد الصباح، على هامش اجتماع المكتب التنفيذي الـ 72 واجتماع الجمعية العمومية الـ 38.وبحث الرجوب خلال اللقاء، إمكانية توفير معسكرات تدريبية للاعبين والطواقم الفنية والإدارية، بهدف تطوير الأداء قبيل المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية عام 2020.كما بحث الرجوب إمكانية تقديم المجلس الأولمبي الدعم لإنشاء صالة رياضية مغلقة ومضمار للتدريب، إضافة لتطوير الكوادر من الناحية الفنية والتسويقية والإعلامية، وغيرها من المجالات من خلال دورات في داخل أو خارج فلسطين.وفي سياق آخر، وضع الرجوب الصباح في صورة ما تواجهه الرياضة الفلسطينية من تحديات، جراء ممارسات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة، والتي كان آخرها اقتحام جيش الاحتلال لمقر اللجنة الأولمبية الفلسطينية في البيرة، إضافة لمحاولات عرقلة عملية التطوير، وعرقلة حركة الرياضيين، إضافة إلى وضع قيود على إدخال الأدوات الرياضية إلى فلسطين، الأمر الذي ينعكس سلباً، ويعرقل كافة الجهود الهادفة إلى تطوير الرياضة في فلسطين.وشدد الرجوب خلال اللقاء على ضرورة إثارة مجمل المعوقات التي تواجه الرياضة الفلسطينية، لدى اللجنة الأولمبية الدولية، جراء ممارسات الاحتلال، واتخاذ موقف جاد وحاسم من قبلها؛ لوقف هذه الممارسات التي تتعارض مع قوانين اللجنتين الدولية والقارية ومع الميثاق الأولمبي.من جانبه، أبدى الصباح استعداد المجلس الأولمبي الآسيوي لتقديم الدعم في كافة المجالات اللازمة، سواء بإرسال الخبراء والمدربين لعقد دورات ومعسكرات داخلية، أو استضافة اللاعبين في معسكرات خارجية، إضافة لتأكيده على استعداد المجلس لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتوفير صالة رياضية مغلقة ومضمار السباق.كما أكد الصباح، وقوف المجلس الأولمبي إلى جانب فلسطين، وحقها بتطوير الرياضة على أرضها، إضافة لضرورة وضع حد للممارسات الاحتلال، وانتهاكاته بحق الرياضة والرياضيين.