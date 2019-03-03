سلطات الاحتلال تخطر بهدم منزل مأهول في قرية بيت تعمر





وأشار المصدر وبريجية إلى أن المنزل مكون من طابق واحد، وتبلغ مساحته (100) متر مربع، يسكنه منذ عام، ويؤوي عشرة أفراد، علماً أنه تم إخطاره بالهدم في المرة الأولى بشهر حزيران/يونيو الماضي.

رام الله - دنيا الوطنأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بهدم منزل مأهول، في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر أمني، ورئيس مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن قوات الاحتلال، داهمت منزل المواطن نايف حسن زواهرة القريب من مدرسة تحدي 5 وفتشته، ثم سلمت صاحبه إخطاراً بالهدم بحجة عدم الترخيص.