دولي

نتنياهو: اتفقت مع الرئيس بوتين على إخراج القوات الأجنبية من سوريا

نتنياهو: اتفقت مع الرئيس بوتين على إخراج القوات الأجنبية من سوريا
نتنياهو بوتين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مواصلة أعمال آلية التنسيق العسكري بين الجيشين الروسي والإسرائيلي، وعلى إخراج القوات الأجنبية من سوريا.

وقال في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية: إنه سيتم تشكيل طاقم مشترك لتحقيق هذا الهدف بمشاركة جهات أخرى، وفق ما نقل المتحدث باسمه عبر (تويتر).

وكان نتنياهو، التقى الرئيس بوتين يوم الأربعاء الماضي، في العاصمة الروسية، موسكو، حيث أجرى المسؤولان مباحثات تركزت حول الوضع في سوريا.

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