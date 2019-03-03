الحمد الله يبحث مع ملتقى رجال الأعمال سبل تعزيز الشراكة

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس حكومة تسيير الأعمال د. رامي الحمد الله، مع ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني، سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في شتى المجالات، وعدداً من المقترحات لزيادة فرص العمل، والتخفيف من نسبة البطالة.جاء ذلك، خلال استقباله، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، الملتقى بحضور وزيرة الاقتصاد عبير عودة، ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، بسام ولويل.وأكد الحمد الله، أن دعم الصناعة والمنتج الوطني من أولويات القيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة.وأطلع رئيس حكومة تسيير الأعمال الملتقى على آخر المستجدات السياسية، خاصة تداعيات اقتطاع إسرائيل لمخصصات أسر الشهداء والأسرى من أموال المقاصة، وناقش معهم البيئة التشريعية ذات العلاقة بالقوانين، التي عملت عليها الحكومة، ولا تزال لتشجيع الصناعة وتطويرها.ووضع الحمد الله، أعضاء ملتقى رجال الأعمال في صورة سير العمل لإنشاء المنطقة الصناعية في ترقوميا، بالتعاون مع الصينيين، مشيراً إلى أن العمل بها سيبدأ قريباً.بدوره، ثمن ملتقى رجال الأعمال الدعم الذي تقدمه الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، مقدماً دعوة لرئيس الوزراء لرعاية وحضور مؤتمر الجودة المزمع عقده الشهر المقبل.