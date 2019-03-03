الصوالحة: قرابة 800 معتمر يغادرون اليوم للديار الحجازية لأداء العمرة











رام الله - دنيا الوطنأوضح مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف، أ. عادل الصوالحة، أن الفوج الأول من معتمري قطاع غزة، والبالغ عددهم قرابة 800 معتمرٍ ومعتمرة، غادروا القطاع صباح اليوم، إلى الديار الحجازية لأداء مناسك العمرة عبر ثلاث رحلات، من خلال معبر رفح البري.وقال الصوالحة خلال مراسم وداع المعتمرين ليلة أمس: "إن كافة الترتيبات والإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بسفر المعتمرين جاهزة، سواء في الجانب الفلسطيني أو الجانب المصري من المعبر"، موضحاً أن رحلات المعتمرين ستسير بإذن الله تعالى تباعاً كل يوم أحد من كل أسبوع.ووجه مدير عام الحج والعمرة، الشكر العميق لكل من بذل جهداً وساهم في إنجاح موسم العمرة، وعملية خروج وسفر المعتمرين، مؤكداً أن الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية لها دور كبير في هذا النجاح.وودع الصوالحة وبرفقته وفد من وزارة الأوقاف، المعتمرين المتوجهين إلى الديار الحجازية؛ لأداء مناسك العمرة، واطمأن على أوضاعهم قبل السفر.