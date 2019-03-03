طالع بالأسماء: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الاثنين

وأضافت، أن الحافلات المراد سفرها هي: الثانية والثالثة والرابعة حتى الرقم (69) من كشف (2/28)، مؤكدة ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها.وقالت الوزارة: إن التواجد يكون غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، مع اصطحاب الأمتعة للسفر.كما شددت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.